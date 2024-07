Netflix-Sensation geht weiter: Der Schacht 2-Trailer verstört ab der ersten Sekunde mit 333 Stockwerken Horror

Der erste Teaser-Trailer zu Der Schacht 2 ist da. Die Fortsetzung der Horror-Sensation von 2019 zeigt allein in den ersten Bildern schon genug verstörende Bilder für eine ganze Filmreihe.

Ein Gefängnis mit 333 Stockwerken übereinander, von oben schwebt einmal am Tag eine Plattform mit Essen durch den Komplex: Das ist die Idee hinter Netflix' Horror-Sensation Der Schacht, die 2019 Millionen von Fans verstörte. Jetzt gibt es endlich den Teaser-Trailer zum Sequel Der Schacht 2. Und der kennt keine Schmerzgrenzen.

Schaut euch hier den Teaser zu Der Schacht 2 an:

Der Schacht 2 - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Netflix entfesselt in Horror-Thriller Der Schacht 2 eine neue Art von Schrecken

Wie der Hollywood Reporter berichtet, bringt in Der Schacht 2 ein "mysteriöser Führer" den Gefängniskomplex unter seine Kontrolle und rebelliert gegen dessen Leitung. Ein Neuankömmling muss sich zwischen Revolution und Gehorsam entscheiden.

Der Trailer macht deutlich, dass die Fortsetzung wohl kaum zahmer ausfallen wird als ihr Vorgänger. Kannibalismus, Mord, Grausamkeit – alles in einer grotesken Gesellschaftsform zwischen Fresslust und Hungertod. Der Schacht 2 verspricht erneut zur Sensation zu werden.

Wann kommt Der Schacht 2 zu Netflix?

Der Schacht 2 erscheint am 4. Oktober 2024 auf Netflix. Galder Gaztelu-Urrutia hat erneut die Regie übernommen. Vor der Kamera sind unter anderem Natalia Tena (Harry Potter und der Orden des Phönix) und Hovik Keuchkerian (Haus des Geldes) zu sehen.

Die 7 teuersten Netflix-Filme aller Zeiten

Netflix investiert unvorstellbare Summen in seine Original-Filme, doch oft stellt sich die Frage: Wohin in aller Welt ist das Geld überhaupt geflossen? Und hat sich der Aufwand wirklich gelohnt? In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die teuersten Filme der Netflix-Geschichte an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seit einer ganzen Weile will der Streaming-Dienst großen Blockbuster-Produktionen Konkurrenz machen und macht dafür jede Menge Kohle locker. Doch was kommt dabei am Ende heraus?

Wir nehmen die sieben kostspieligsten Filmprojekte des Streaming-Diensts unter die Lupe, um herauszufinden, ob man die neunstelligen Budgets mit dem Erfolg und der Qualität der Filme ins Verhältnis setzen kann.