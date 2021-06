Geniale Tom Ellis-Alternative: Lucifer-Macher feiern Game of Thrones-Star in neuer Netflix-Serie

Nach Staffel 6 endet Lucifer, doch nicht nur wir sondern auch die Serienmacher applaudieren jetzt schon seiner Nachfolge in der neuen Netflix-Fantasy-Serie samt Game of Thrones-Star.

Staffel 5B von Lucifer ist kürzlich bei Amazon Prime * gestartet und mit Staffel 6 von Lucifer steht das Ende des Serienteufels in Aussicht. Von der diabolischen Figur, die auf Grundlage des Neil Gaiman-Comics The Sandman (sowie dessen Lucifer-Spin-off) erschaffen wurde, müssten wir dennoch nicht vollständig Abschied nehmen.

Denn für Netflix neue DC-Comic-Verfilmung The Sandman steht mit einem bekannten Game of Thrones-Gesicht schon der nächste Teufel in den Startlöchern. Und sogar Lucifers Serienschöpfer freut diese völlig neue Interpretation von Tom Ellis' Teufel.

Der neue Lucifer in Netflix' The Sandman wird anders, aber bestimmt genauso genial

Niemand geringeres als Gwendoline Christie wechselt radikal die Seiten: Während sie in Game of Thrones noch als Ritterin Brienne eine der aufrechteste Personen in ganz Westeros war, wurde die Schauspielerin jüngst als Lucifers Neubesetzung verkündet: Sie wird in Netflix' The Sandman die nächste Version des Höllenherrschers spielen.

Die neue Besetzung von Lucifer in The Sandman wurde bereits Anfang des Jahres bekannt. Von Collider nach der alternativen Auslegung der Comic-Rolle ihres in 6 Staffeln zur Hauptfigur erhobenen Teufels gefragt, zeigte sich nun aber auch Lucifers Showrunner Joe Henderson vom Game of Thrones-Star begeistert:

Gwendoline Christie ist eine fantastische Schauspielerin. Sie wird einen komplett neuen Tonfall für den Charakter mitbringen. Und die Figur aus The Sandman ist so ein anderer Charakter, dass es genial ist, jemanden mit komplett unterschiedlicher Energie zu besetzen. Ich sehne mich nach dem ersten Bild von ihr in der Rolle. Ich könnte nicht glücklicher sein.

Warum Gwendoline Christie als neuer Netflix-Lucifer eine gute Idee ist

Zusammen mit Co-Showrunnerin Ildy Modrovich malt Joe Henderson sich übrigens bereits einen Roadtrip der zwei Teufels-Versionen von Tom Ellis und Gwendoline Christie aus. Dieses Lucifer-Treffen wird aber wohl nur in ihren Köpfen stattfinden, denn Autor Neil Gaiman unterstrich zuletzt (via Fandomwire ), dass Netflix' neue Serie sich deutlich stärker an die Comic-Vorlage The Sandman halten würde. Querverweise fallen vorerst also weg.

The Sandman mit Lucifer Ansehen Die Vorlage lesen

Netflix' Interesse an einer zweiten Auflage des Teufels in The Sandman ist nach dem Erfolg von Lucifer berechtigt. Nachdem der Streaming-Dienst die FX-Serie rettete und von Staffel 4 bis Staffel 6 weiterführte (nur in Deutschland liegen die Verleih-Rechte noch bei Amazon Prime), hoffen die Kreativen sicher auf eine Wiederholung der hohen Zuschauerzahlen.

Für Netflix' Neuinterpretation des Sandman-Lucifer jemanden anderen zu besetzten, der sich vollständig von Tom Ellis unterscheidet, ist trotzdem ein cleverer Schachzug. Denn eine allzu große Vergleichbarkeit dürfte weder die Comic-Fans noch die Lucifer-Fangemeinde zufrieden stellen. Dazu ist auf den unterschiedlichen Seiten die Verehrung der Vorlage bzw. von Tom Ellis zu groß.

© Netflix/DC/HBO Lucifer in 3 nicht zu verwechselnden Versionen: Tom Ellis / DC / Gwendoline Christie

In diesem Zusammenhang sei zudem angemerkt, dass Gwendoline Christie dem Lucifer aus den DC-Comics trotz Gender-Switch durchaus ähnlicher sieht als ihr dunkelhaariger Vorgänger Tom Ellis, der sich weit von seinem Vorbild entfernte.

Ohnehin ist der Teufel als Figur so oft interpretiert worden, dass jede Serie, die etwas Neues versucht, damit nur positiv auffallen kann. Der Start von Netflix' The Sandman soll noch dieses Jahr erfolgen. Ob die finale 6. Staffel von Lucifer noch 2021 fertig wird oder erst nächstes Jahr, steht hingegen noch nicht fest.

Lucifer in The Sandman und mehr: Die Streaming-Highlights 2021 im Podcast

Das Jahr 2021 strotzt bei Netflix und Co. nur so vor kommenden Serien-Highlights und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 21 besten davon im Überblick vor, natürlich inklusive The Sandman mit neuem Lucifer.



Wir blicken auf das Serienjahr 2021 und ziehen die 21 größten neuen Serien und die persönlichen Highlights 2021 aus dem Hut. Sie schwärmen von Der Herr der Ringe über Halo bis Vikings: Valhalla.



