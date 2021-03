Fantasy-Finale bei Amazon: Lucifer Staffel 5B und 6 ziehen alle Register

Das Ende der Serie Lucifer ist mit Staffel 5B und Staffel 6 bei Amazon Prime in Sicht. Was uns im großen Fantasy-Finale alles erwartet, haben wir hier zusammengetragen.

Die Fantasy-Serie Lucifer hat eine teuflische Geschichte hinter sich. Immer wieder vor der Absetzung gerettet, wird nach Staffel 5B mit 6. Season bei Amazon Prime * (international bei Netflix) aber wirklich Schluss sein.

Doch welches Ende wird die Geschichte von Lucifer Morningstar (Tom Ellis) erhalten, der von Anfang an nur lose auf der Figur der Sandman-Comics von Neil Gaiman * basierte? Über alle neusten Entwicklungen zur Handlung, Besetzung und zu den Startdaten für Staffel 5, Teil 2 und Staffel 6 halten wir euch hier auf dem Laufenden.

Wann startet Lucifer Staffel 5, Teil 2? Wann kommt Staffel 6 zu Amazon?

Wir haben zeitnah bereits alles Wissenswerte zu Lucifers 5. Staffel zusammengetragen, doch Teil 2 der 5. Season lässt länger auf sich warten als anfangs gedacht. Dabei waren die Dreharbeiten für Staffel 5B der Fantasy-Show bereits im Herbst 2020 abgeschlossen.

© Netflix Was erwartet Lucifer und Chloe in Staffel 5B und 6?

Staffel 5A von Lucifer startete am 21. August 2020 - Teil 2 sollte spätestens ein Jahr später, also im Sommer 2021 fertig sein. Potenziell schon etwas eher, vielleicht wie Season 4 im Mai. Amazon Prime hat die Streaming-Rechte der einstigen Fox-TV-Serie in Deutschland inne, auch wenn die Serie seit Staffel 4 von Netflix produziert und im Rest der Welt auch dort gezeigt wird.

Wenn die lange Wartezeit ein Indikator für den Start der finalen Fantasy-Season ist, könnte es durchaus sein, dass Staffel 6 erst 2022 kommt.

Was erwartet uns im großen Lucifer-Fantasy-Finale bei Amazon Prime?

Obwohl die Lucifer Showrunner Joe Henderson und Ildy Modrovich sich mit Informationen zur Handlung bedeckt halten, sind schon ein paar spannende Einblicke zu Staffel 5B und 6 durchgesickert. (Achtung, Spoiler zu Staffel 5A.)

© Netflix Lucifer: Verängstigter Dan in Staffel 5, Folge 12

Was passiert in Lucifer Staffel 5B?

In den ausstehenden 8 Episoden des 2. Teils von Lucifers 5. Staffel dürfte noch so einiges an Fantasy-Bombast bei Amazon passieren, vor allem jetzt, wo neben Lucifers Zwilling Michael auch noch der Gottvater persönlich zu Lucifer gestoßen ist.

Wir wissen bereits, dass Staffel 5B nach dem Kampf von Lucifer und Amenadiel gegen Michael und Maze mit einer Spur der Zerstörung beginnt. Der Lucifer-Episoden-Guide für Season 5B verrät noch mehr: Die vielversprechenden Titel der Folgen aus Staffel 5, Teil 2 (mit deutscher Übersetzung unsererseits) sind mittlerweile alle bekannt:

Staffel 5, Folge 9: Family Dinner (Familien-Dinner)

(Familien-Dinner) Staffel 5, Folge 10: Bloody Celestial Karaoke Jam (Verdammt himmlische Karaoke-Sitzung) - hier gibt's sogar schon einen Video-Einblick mit Gesang

(Verdammt himmlische Karaoke-Sitzung) - hier gibt's sogar schon einen Video-Einblick mit Gesang Staffel 5, Folge 11: Resting Devil Face (Ruhendes Teufelsgesicht)

(Ruhendes Teufelsgesicht) Staffel 5, Folge 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid (Daniel Espinoza: Nackt und verängstigt)

(Daniel Espinoza: Nackt und verängstigt) Staffel 5, Folge 13: A Little Harmless Stalking (Ein wenig harmloses Stalking)

(Ein wenig harmloses Stalking) Staffel 5, Folge 14: Nothing Lasts Forever (Nichts währt ewig)

(Nichts währt ewig) Staffel 5, Folge 15: Is This Really How It's Going to End?! (Ist das wirklich, wie es enden wird?!)

(Ist das wirklich, wie es enden wird?!) Staffel 5, Folge 16: A Chance at a Happy Ending (Die Chance auf ein Happy End)

Was treibt Lucifer in der 6. Staffel bei Amazon?

Eigentlich sollte es keine 6. Staffel Lucifer mehr geben. Dann wurde sie überraschend doch bestellt. Netflix spendierte eine weitere Season und die Showrunner der Fantasy-Serie verkündeten, dass Staffel 6 ein einziges großes Finale werden würde.

Da zum Corona-Drehstopp im Frühjahr 2020 nur die letzte Folge der 5. Staffel noch nicht ganz abgedreht war, entschieden Lucifers Kreative sich dazu, die Ereignisse des Endes auf noch eine Staffel von 10 weiteren Episoden auszuweiten. Ildy Modrovich verriet:

Wir erkannten, dass in der finalen Episode eigentlich viel mehr großartige Geschichten steckten, die wir nur beschleunigt hatten, um den Figuren ein befriedigendes Ende zu geben. [...] Es ist die Story, die wir schon immer erzählen wollten, nur viel größer geschrieben und so viel interessanter.

© Netflix Lucifer: Maze in Staffel 5, Folge 11

Für Staffel 6 schürte Lucifer unsere schlimmsten Ängste, nachdem die Stars der Fantasy-Serie tränenreich in den sozialen Medien voneinander Abschied nahmen und auch die Episodentitel Unheimliches versprachen:

Staffel 6, Folge 1 - Nothing Ever Changes Around Here (Nichts hier ändert sich je)

(Nichts hier ändert sich je) Staffel 6, Folge 2 - Buckets of Baggage (Eimer voll Gepäck)



(Eimer voll Gepäck) Staffel 6, Folge 3 - Yabba Dabba Do Me (Yabba Dabba Do Mich)

(Yabba Dabba Do Mich) Staffel 6, Folge 4 - Pin the Tail on the Baddie (Steck dem Bösewicht den Schwanz an)

(Steck dem Bösewicht den Schwanz an) Staffel 6, Folge 5 - The Murder of Lucifer Morningstar (Der Mord an Lucifer Morningstar)

(Der Mord an Lucifer Morningstar) Staffel 6, Folge 6 - A Lot Dirtier Than That (Sehr viel dreckiger als das)

(Sehr viel dreckiger als das) Staffel 6, Folge 7 - My Best Fiend (Mein liebster Unhold)

(Mein liebster Unhold) Staffel 6, Folge 8 - Save the Devil, Save the World (Rette den Teufel, rette die Welt)

(Rette den Teufel, rette die Welt) Staffel 6, Folge 9 - Goodbye, Lucifer (Leb wohl, Lucifer)

(Leb wohl, Lucifer) Staffel 6, Folge 10 - ?

© Netflix Lucifer: der Haupt-Cast kehrt in Staffel 5 und 6 zurück

Die Besetzung von Lucifer in Staffel 5B und 6

Wer ist nun von der altbekannten Schauspielern und Schauspielerinnen noch in Lucifers finalen Staffeln dabei? An vielen Darsteller*innen hat die Fantasy-Serie festgehalten:

Außerdem warten Staffel 5B und Staffel 6 von Lucifer mit ein paar neuen Darstellern auf, die zum festen Ensemble bei Amazon Prime stoßen:

Wie die neuen und alten Figuren im Cast von Lucifer aufeinandertreffen und was ganz am Ende dabei herauskommt, wird sich zeigen, wenn die Fantasy-Serie bei Amazon ihr Ende findet.

Podcast für Amazon-Streamer: Worin liegt der Reiz von Lucifer?

Wir erforschen, warum es die Fantasy-Serie Lucifer trotz vieler Schwierigkeiten immer noch gibt. Wegen enttäuschenden Quoten abgesetzt, von den Fans gerettet, umstrukturiert und dann wider Erwarten noch einmal verlängert:

Welche Erwartungen habt ihr an Lucifers großes Fantasy-Finale in Staffel 5B und 6?