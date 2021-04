Genialer Amazon-Hit - LOL: Last One Laughing ist so witzig, dass selbst nervige deutsche Comedy zündet

Die neue Bully-Show LOL: Last One Laughing ist bei Amazon Prime ein Hit. Völlig zurecht, denn in dem witzigen Spiel glänzen selbst Comedians, bei denen man sonst abschalten würde.

Die neue Bully-Show LOL: Last One Laughing pfercht bei Amazon Prime Video gleich 10 verschiedene deutsche Comedians in ein Haus. Ihre Aufgabe: 6 Stunden lang nicht lachen. Dabei ist eine der witzigsten deutschen Comedy-Sendungen seit langem entstanden. Selbst prominente deutsche Namen, die einen einzeln zum Abschalten bringen würden, dürfen hier glänzen.



LOL bei Amazon Prime: Endlich gute deutsche Comedy

Bei deutschem Humor nicht zu lachen, ist für viele kein herausforderndes Spielprinzip, sondern Alltag vor dem Fernseher. Dass Comedy aus unserem Land im besten Fall nur müde schmunzeln lässt, hat verschiedene Gründe.

Zu oft werden jahrelang die immer gleichen Gag-Muster und übertriebenen, lautstarken Bewegungsabläufe durchgespielt. Vermeintlich mutige Witze führen in Deutschland dagegen oft nur zu flachem Sexismus oder stereotypem Rassismus.

LOL: Last One Laughing setzt auf schnelle Situationskomik und Gaga-Einschübe

In der abgedrehten Amazon-Show prallen die unterschiedlichsten Humor-Persönlichkeiten aufeinander, um möglichst viel witziges Chaos anzurichten. Gerade der schnelle Wechsel zwischen knackigen Show-Einlagen und absurden Einschüben sorgt für den tollen Humor von LOL: Last One Laughing.

Das von Michael Herbig überwachte Spiel ist eine Art Überlebenskampf, bei dem es eben ums Lachen geht. Hier braucht es gar kein langes Comedy-Programm, das schnell anöden oder nerven könnte. Stattdessen zählen bei dem Konzept schnelle Pointen oder Einfälle, die durch ihre unvorbereiteten Gaga-Faktor für Lacher sorgen.

Die Gags in LOL: Last One Laughing reichen von albernem Slapstick und schrägen Dialekten bis in Regionen des Fäkalhumors mit abwechslungsreichen Furzimitationen von Carolin Kebekus. Wie genial es das Format aber auch schafft, selbst schrecklich abgestandene Gags aus Deutschland neu erstrahlen zu lassen, beweist zum Beispiel der brillante Parodie-Künstler Max Giermann.

In einer Szene schlüpft er mal wieder in eine seiner Verkleidungen und spielt den deutschen Skandalschauspieler und Choleriker Klaus Kinski nach. Die wüsten Beschimpfungen von Kinski erweitert Giermann, indem er einen älteren, typisch frauenfeindlichen Gag aus dem Mario Barth-Repertoire aggressiv runterspult und ein ganz neues Level an absurder Komik erreicht.

Selbst weniger lustige Persönlichkeiten glänzen in LOL: Last One Laughing

Vor der ersten Folge der Amazon-Sendung war ich selbst noch skeptisch, ob der bunte Haufen verschiedenster Comedians unter einem Dach funktionieren kann. Unter den versammelten Namen sind nämlich auch einige, mit denen ich alleine wenig anfangen kann.

So sympathisch mir Torsten Sträter auf menschlicher Ebene ist - als Comedian zündet sein Humor bei mir praktisch nie. Auch Beteiligte wie Wigald Boning oder Kurt Krömer fallen für mich eher in die Schmunzel-Kategorie. Barbara Schöneberger würde wohl niemand vorwiegend mit Comedy in Verbindung bringen.

© Amazon Max Giermann und Wigald Boning in LOL: Last One Laughing

In LOL: Last One Laughing spielen einzelne Sympathien aber schnell gar keine Rolle mehr. Das Prinzip der Show schüttelt sie alle zu einem Haufen zusammen, in dem die angespannten und konzentrierten Versuche, bloß nicht lachen zu müssen, viel Spaß bereiten. Genau deswegen funktioniert auch eine Barbara Schöneberger mit ihrer Anfälligkeit zum explosiven Lachen perfekt als tickende Zeitbombe in diesem Format.

Auch Aufnahmen von einem Kurt Krömer, der sich aus Angst vor dem Lachanfall hinter dem Sofa verstecken will, sind wirklich witzig, ohne bekannte Manierismen der einzelnen Personen abrufen zu müssen. Dank der kurzweiligen Humor-Eskalationen und der spontan-chaotischen Reaktionen aller Comedians ist LOL: Last One Laughing die beste deutsche Comedy seit langem.

