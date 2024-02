Gerard Butlers erfolgreichste Action-Reihe wird als Serie fortgesetzt: Reacher und The Night Agent dürfen jetzt schon zittern

Die beliebte Has Fallen-Reihe geht als Action-Serie weiter. In Paris Has Fallen übernimmt ein junger Agent Gerard Butlers Staffelstab. Reacher und The Night Agent müssen sich warm anziehen.

Wie verhasst sind Politiker eigentlich? Gerard Butler kam das Berufsrisiko nationaler Führungsriegen zuletzt jedenfalls sehr gelegen. Als Bodyguard des US-Präsidenten führte er seine Has Fallen-Filme immerhin zu mehr als 500 Millionen US-Dollar Einspielergebnis insgesamt, wie The Numbers errechnet. Die Reihe soll jetzt mit der Action-Serie Paris Has Fallen fortgesetzt werden. Kann sie sich gegen Agenten-Hits wie The Night Agent und Reacher durchsetzten? Gerard Butlers Nachfolger schützt in Action-Serie Paris vor Terroristen Wie Variety berichtet, wurde die Serie bei der Messe London TV Screenings zum ersten Mal im Detail vorgestellt, die unter anderem Verleiher für produzierte Serien- und Fernsehformate anlocken soll. Die Story ist in groben Zügen bekannt. Schaut hier den Trailer zum letzten Has Fallen-Film Angel Has Fallen an: Angel Has Fallen - Trailer 2 (Deutsch) HD In Paris Has Fallen soll ein junger Bodyguard (Tewfik Jallab) den französischen Verteidigungsminister vor dem Tod bewahren, als Terroristen eine Großveranstaltung für einen Anschlag nutzen. Hilfe erhält er dabei von einer Agentin des britischen Geheimdienstes MI6, mit der er ein Komplott in den eigenen Reihen aufdeckt. Eine Verantwortliche des Produzenten Studiocanal beschreibt jede der acht Folgen wie einen "Mini-Film" mit "epischen Action-Szenen". Hinter der Kamera stehen unter anderem Drehbuchautor Howard Overman (Misfits) sowie die Regisseure Oded Ruskin (Absentia) und Hans Herbots (Die Schlange). Um mit den Budgets von Agentenserien wie Citadel oder Reacher mithalten zu können, hat sich Studiocanal mit dem französischen Medienriesen Canal+ und dem deutschen ZDF zusammengeschlossen. Damit müssen sich auch Amazon und Netflix auf einen echten Herausforderer gefasst machen. Mehr zum Thema Film: Wer bekommt den Oscar 2024? Stimmt hier über den wichtigsten Filmpreis ab Konkurrenz für The Night Agent und Reacher: Wann kommt Paris Has Fallen ins ZDF? Wann genau die Action-Serie Paris Has Fallen nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest. Dem Bericht zufolge sind die Dreharbeiten bereits beendet, die Serie könnte also noch 2024 erscheinen. Wie Deadline im Mai 2023 berichtete, war zunächst Mathieu Kassovitz (Die purpurnen Flüsse) für die Hauptrolle vorgesehen. Komplett auf Gerard Butler müssen wir nicht verzichten. Mit Night Has Fallen befindet sich bereits der fünfte Teil der Hauptreihe in Entwicklung. Wann dieser ins Kino kommt, steht allerdings noch nicht fest. Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium.