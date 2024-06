Gewaltige Fantasy-Action, die euer Wohnzimmer beben lässt: Episches Monster-Duell jetzt fürs Heimkino verfügbar

Der Action-Kracher Godzilla x Kong: The New Empire erscheint endlich im Heimkino und zeigt epische Monster-Schlachten in bester 4K-Qualität. Auch das limitierte MonverVerse-Digipack ist noch erhältlich.

Sie gehören zu den ältesten Filmfiguren der Geschichte und wurden unzählige Male verfilmt. Bereits 1933 hatte King Kong seinen ersten Leinwandauftritt und auch Godzilla sorgt seit über 70 Jahren für Angst und Schrecken. Seit einem Jahrzehnt treffen der Riesenaffe und die Echse im actionreichen MonsterVerse aufeinander.



Im April erschien mit Godzilla x Kong: The New Empire der fünfte Teil Reihe, der bei Fans mit am besten bewertet wurde. Nun ist er auch im Heimkino in 4K und Blu-ray * erhältlich und holt die Monster-Action in die eigenen vier Wände. Mit dabei ist auch jede Menge Bonusmaterial wie Kommentare und Featurettes.

Godzilla x Kong: The New Empire in 4K Deal Zu Amazon

Am 5. Juli erscheint außerdem die Godzilla Kong MonsterVerse Collection * im limitierten Digipack. Enthalten sind alle bisherigen fünf Filme plus eine Disc mit Bonusmaterial. Fans können sich auf zehn Stunden bester Monster-Action in 4K UHD Qualität freuen.



Godzilla x Kong: The New Empire ist der beliebteste Teil der Monster-Reihe

Regisseur Adam Wingard war für die letzten beiden Godzilla und Kong-Filme verantwortlich, die auf Rotten Tomatoes mit 91 Prozent auch am höchsten vom Publikum bewertet wurden. Dass das 2,5 Milliarden schwere Franchise weiter ausgebaut werden soll, ist nicht weiter verwunderlich, nur den Regiestuhl wird wohl jemand anders besetzen und tritt damit in große Fußstapfen.

Amazon Godzilla x Kong: The New Empire auf 4K UHD

Wie Filmstarts berichtet, ist in Wingards Terminkalender wenig Platz. Zunächst wird er von Warner Bros. zu dem Studio A24 wechseln, was für seine Independent-Filme bekannt ist. Dem Action-Genre bleibt er aber mit dem Thriller Onslaught treu, an dem er momentan arbeitet. Wer beim MonsterVerse künftig die Regie übernehmen soll, ist noch unklar. Bis dahin könnt ihr euch aber mit dem neusten Kracher Godzilla x Kong die Zeit vertreiben.

Darum geht es im Action-Kracher Godzilla x Kong: The New Empire

Im fünften Film des Franchise hat die Menschheit gelernt, gemeinsam mit Godzilla und King Kong zu leben. Doch der Frieden ist bedroht, denn beide Monster spüren eine Bedrohung, die aus dem Inneren der Erde zu kommen scheint. Auf Skull Island öffnen die Menschen den Zugang zur Hohlerde und lassen damit mächtige Gegner frei, die die Existenz aller bedrohen. Godzilla und Kong müssen nun Seite an Seite kämpfen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.