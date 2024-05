10 Stunden gewaltigste Fantasy-Action, die euer Heimkino zittern lässt: Sichert euch die limitierte Monsterverse-Collection, bevor sie ausverkauft ist

Fünf Filme und damit zehn Stunden gigantische Monster-Action bietet die limitierte Godzilla Kong Monsterverse Sammlung, die ihr bereits jetzt vorbestellen könnt.

Ab sofort könnt ihr die Godzilla Kong Monsterverse 5-Film-Collection * vorbestellen und euch die Filme in bester 4K UHD Qualität sichern. Die limitierte Sammleredition erscheint am 04. Juli und damit eine Woche nach der Heimkinoversion des neusten Hits Godzilla x Kong. The New Empire *. Anstatt wie in der vorherigen Edition im Steelbook, gibt es diesmal die Filme im schicken Digipack.

Das enthält die Godzilla Kong Monsterverse 5-Film Collection

In der Godzilla Kong Monsterverse Collection sind folgende fünf Filme in 4K enthalten:

Außerdem könnt ihr euch auf eine Bonus Blu-ray-Disc voller Bonusmaterial freuen.

Godzilla und Kong sind absolute Fan-Lieblinge

Seit 10 Jahren erzielt das Monsterverse-Franchise stabile Einnahmen von ca. einer halben Milliarde US-Dollar pro Film an den weltweiten Kinokassen. Einzig Godzilla: King of the Monsters spielte mit 383 Millionen deutlich weniger ein. Das in diesem Jahr erschienene Fantasy-Spektakel Godzilla x Kong: The New Empire konnte bisher das beste Ergebnis einfahren.

Vielleicht lag das auch an Schauspieler Dan Stevens in seinem fürchterlichen Hawaiihemd, der den Monstern die Show stahl. Auf Rotten Tomatoes erhielten die letzten beiden Filme jedenfalls einen Publikumsscore von 91 Prozent und sind damit bei den Fans am besten bewertet, auch wenn die Kritiker:innen das anders sehen.

Die Zukunft vom Monsterverse ohne Regisseur Adam Wingard

Für die letzten beiden Filme ist Regisseur Adam Wingard verantwortlich. Der aus terminlichen Gründen jedoch nicht für eine Fortsetzung zurückkehren wird, wie unsere Kolleg:innen von Filmstarts berichten.

Trotz Ideen für weitere Handlungen will sich der Amerikaner erstmal dem Action-Thriller Onslaught widmen und damit auch von Warner Bros. zu dem für Independent-Filme bekannten Studio A24 wechseln. Doch bei dem Erfolg des fast 2,5 Milliarden schweren Franchise wird es in Zukunft sicherlich noch weitere Fortsetzungen geben.

