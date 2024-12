Gewaltige Netflix-Überraschung: Eiskalt abgesetztes Serien-Highlight wird 3 Jahre später doch fortgesetzt

Comedy-Fans mussten 2021 um eine extrem unterhaltsame Netflix-Serie mit Rowan Atkinson trauern. Drei Jahre später wird sie doch noch fortgesetzt, aber aus der Hummel ist jetzt ein Säugling geworden.

Der Krieg mit einer Hummel ist vor allem eine Attacke auf die Lachmuskeln. Jedenfalls, wenn er von Mr. Bean-Genie Rowan Atkinson ausgefochten wird. In seiner Netflix-Serie Man vs. Bee zerlegte er im Duell mit dem kleinen Insekt ein ganzes Luxusanwesen. Doch das Comey-Highlight wurde 2023 abgesetzt. Nur, um um jetzt zurückzukehren, wie sich herausstellt: Die Dreharbeiten zu Man vs. Baby haben nämlich begonnen.

Mr. Bean-Star Rowan Atkinson kämpft in 2. Netflix-Serie gegen Kleinkind

Wie Netflix UK auf Instagram bestätigte, ist die Produktion des Comedy-Formats angelaufen. Der Streamer feierte den Drehstart mit einer Reihe von Photoshop-Montagen, die Atkinsons Gesicht in Szenen anderer Netflix-Hits wie In ewiger Schuld zeigen.

Fans des Hummel-Zweikampfs von 2022 werden sich außerdem über einen Rückkehrer freuen: Atkinson verkörpert erneut Trevor Bingley, der ein opulentes Londoner Penthouse überwachen und pflegen soll. Dabei kommt ihm dieses Mal offenbar kein Insekt in die Quere, sondern ein junges Säugetier menschlicher Art.

Deadline zufolge wird die neue Netflix-Serie vier Folgen umfassen. Wie schon bei Man vs. Bee hat Atkinson das Comedy-Format gemeinsam mit William Davies (Drachenzähmen leicht gemacht) konzipiert.

Was genau Netflix bewogen hat, Trevor Bingley doch noch eine Rückkehr zu ermöglichen, ist nicht bekannt. Die Absetzung von Man vs. Bee kam 2023 für viele einigermaßen überraschend, immerhin verbrachte die Serie mehrere Wochen in den Streaming-Charts.

Wann kommt Man vs. Baby zu Netflix?

Wann genau Rowan Atkinsons Figur mit seinem neuen Duell zurückkehrt, ist noch nicht klar. Man vs. Bee wurde über einen Zeitraum von zwölf Wochen unter verhältnismäßig strengen Corona-Auflagen gedreht. Sollte Man vs. Baby einen ähnlichen zeitlichen Rahmen anstreben, könnte die Serie noch 2025 erscheinen.