Netflix tut es schon wieder und setzt ein unerwartetes Serien-Highlight 2022 nach nur einer Staffel ab

Letztes Jahr überraschte Netflix mit einer extrem kurzweiligen Serie namens Man vs. Bee. Nun steht fest, dass die absurde Comedy mit Rowan Atkinson keine 2. Staffel erhält.

Als Mr. Bean ist Rowan Atkinson zur Comedy-Legende geworden. Letztes Jahr brachte er seinen unverkennbaren Humor zu Netflix. Als Hauptdarsteller führte er die Serie Man vs. Bee an, die kaum treffender betitelt hätte werden können. Atkinson schlüpft in die Rolle eines Mannes, der verzweifelt versucht, eine freche Hummel zu verscheuchen.

Doch das Tier will ihn einfach nicht in Ruhe lassen. Neun Episoden lang ärgert sich Atkinson als Trevor Bingley mit dem Insekt herum und zerlegt dabei ein luxuriöses Apartment in seine Einzelteile. Am Ende könnte Man vs. Bee glatt als Katastrophenserie durchgehen, so groß ist das Ausmaß der Zerstörung.

Man vs. Bee bei Netflix: Keine 2. Staffel für die Comedy-Serie mit Mr. Bean-Star Rowan Atkinson

Wie What's on Netflix berichtet, hat sich Netflix heimlich, still und leise von der Comedy-Serie ab verschiedet. Man vs. Bee erhält keine 2. Staffel. Das ist definitiv schade, nicht zuletzt konnte sich Atkinson hier nach Lust und Laune austoben. In Man vs. Bee denkt einen einzigen Witz bis zur bittersten und absurdesten Konsequenz zu Ende.

Hier könnt ihr den Trailer zu Man vs. Bee schauen:

Man vs Bee - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wie erfolgreich (oder eben nicht erfolgreich) Man vs. Bee für Netflix war, lässt sich schwer sagen, da der Streaming-Dienst nur wenige aussagekräftige Zahlen veröffentlicht. Was wir aber wissen ist, dass Man vs. Bee zwei Wochen lang in der Top 10 der meistgestreamten Serien vertreten war und auf 43,6 Millionen gesehene Stunden kommt.

