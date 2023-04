Gewaltiges Fantasy-Epos kommt in 2 Teilen: Erste Bilder zeigen einen der größten Stars unserer Zeit auf verstörend schönem Bild

Die Vorgeschichte zum Fantasy-Meisterwerk Der Zauberer von Oz kommt in zwei Teilen. Jetzt gibt es erste Bilder zu Wicked mit Superstar Ariana Grande.

Der Zauberer von Oz ist nicht nur eines der bekanntesten Werke der Weltliteratur, auch die Adaption Der Zauberer von Oz von 1939 gilt als absolutes Fantasy-Meisterwerk. Die Vorgeschichte wird gerade verfilmt. Die ersten Bilder zu Wicked zeigen Superstar Ariana Grande in pinkem Ballkleid.

Fantasy-Zweiteiler Wicked macht grünhäutige Hexe zur Heldin

Regisseur Jon M. Chu (G.I. Joe: Die Abrechnung) teilte die ersten zwei Bilder zur Adaption jetzt auf Twitter. Zu sehen sind Cynthia Erivo (Luther: The Fallen Sun) als Elphaba und Musik-Superstar Ariana Grande als Glinda. Die beiden Darstellerinnen hätten bereits jetzt sein Leben für immer verändert, so Chu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der auf dem gleichnamigen Hit-Musical basierende Zweiteiler erzählt die Geschichte von Elphaba, die im Oz-Epos später zur Bösen Hexe des Westens wird. In Wicked handelt es sich allerdings um eine kluge und selbstbewusste junge Frau, die aufgrund ihrer grünen Hautfarbe insbesondere von der beliebten Glinda in der Schule gehänselt wird.

Wann kommen die beiden Wicked-Filme ins Kino?

Der erste Wicked-Teil soll am 28. November 2024 ins Kino kommen. Teil 2 hat momentan noch kein präzises Startdatum, soll aber im Laufe des Jahres 2025 folgen. Neben Erivo und Grande steht unter anderem Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) vor der Kamera.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.