Heute im TV: Kultfilm-Meisterwerk mit Natalie Portman, dessen inoffizielle Fortsetzung kaum jemand kennt

Heute Abend läuft mit Leon - Der Profi einer der größten Kultfilme überhaupt mit Natalie Portman im TV. 17 Jahre später erschien eine inoffizielle Fortsetzung.

Natalie Portmans Auftritt als Nachwuchskillerin Mathilda im Meisterwerk Léon - Der Profi gehört zu den bekanntesten Rollen des Stars. Viele Fans halten das Action-Drama für einen der größten Kultfilme aller Zeiten. Regisseur Luc Besson hatte jahrelang ein Drehbuch zu einer Fortsetzung in der Schublade, das er 2011 endlich auf die Leinwand brachte.

Im Action-Thriller von Olivier Megaton (96 Hours - Taken 2) rächt sich eine junge Killerin (Marvel-Star Zoe Saldana) an dem Drogenkartell, das ihre Familie ermordet hat. Besson produzierte und schrieb das Drehbuch mit, das ursprünglich auf ein Skript namens Mathilda zurückgeht. Dabei handelt es sich das geplante Sequel zu Léon - Der Profi, das wegen eines Streits mit dem Rechteinhaber Gaumont nicht gedreht werden konnte (via IndieWire ).

Disney Zoe Saldana in Colombiana

Natürlich bewegt sich das Drehbuch zu Colombiana von seiner Ursprungsidee weg, die Parallelen zu Léon werden aber für viele Fans deutlich sichtbar sein. Geholfen hat dem Film die Abstammungsgeschichte nicht viel. Rotten Tomatoes zufolge fiel er bei vielen Kritiker:innen durch und erreichte im Kino ein äußerst lauwarmes Einspielergebnis (via Box Office Mojo ).

Wann kommt Leon - Der Profi im TV?

Léon - Der Profi läuft am heutigen Dienstag, den 18. April 2023, um 20.15 Uhr auf Nitro. Neben Portman und Jean Reno als namensgebendem Killer stehen unter anderem Gary Oldman (The Dark Knight) und Danny Aiello (Do the Right Thing) vor der Kamera.

