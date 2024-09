Gigantische 86 Zoll mit 4K und 120 Hz: Diesen großen LG-Fernseher bekommt ihr jetzt für weniger als die Hälfte!

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es einen gut ausgestatteten Smart-TV von LG mit riesiger Bildschirmdiagonale aktuell zum Tiefstpreis.

Günstiger gab es diesen übergroßen LG-Fernseher mit 86 Zoll, 4K-Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz noch nicht: Den LG 86QNED816RE bekommt ihr gerade versandkostenfrei um satte 61 Prozent reduziert bei MediaMarkt * und Saturn *, was laut Vergleichsseiten der bisher günstigste Preis für das Modell ist. Zudem handelt es sich auch um den derzeit günstigsten LG-TV mit der farbstarken Quantenpunkt-Technologie.

Das bietet der riesige LG-Fernseher mit 86 Zoll

Der LG 86QNED816RE verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung mit Precision Dimming, während das IPS-Panel auf eine Quantenpunktschicht mit LGs hauseigener NanoCell-Technologie hinter dem Bildschirm (QNED) setzt, die ähnlich wie die bekanntere QLED-Technologie kräftige Farben verspricht, inklusive HDR, HDR10 und HLG als unterstützte Hochkontrastformate.

Abseits der hohen 4K/UHD-Auflösung auf 2,18 Meter Bildschirmdiagonale bietet der Fernseher auch eine besonders flüssige Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz für ein schlierenfreies Bewegtbild nebst zahlreichen KI-Bildverbesserungen sowie verschiedene Bildmodi. Für die Audioausgabe mit Unterstützung für Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS und DTS-HD sorgt ein integriertes 2.2-Sound-System mit 40 Watt Leistung.

Mit an Bord sind dank LGs webOS-Betriebssystem darüber hinaus zahlreiche Smart-TV-Funktionen, darunter viele Apps und Streaming-Dienste, Sprachsteuerung, USB-Aufnahmefunktion und mehr. Gamer:innen profitieren derweil unter anderem von einem automatischen Low-Latency-Modus (ALLM), VRR (Variable Refresh Rate), QMS (Quick Media Switching), AMD FreeSync sowie HDMI 2.1-Anschlüssen für die Übertragung hoher Bildraten in 4K. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei MediaMarkt *.





So gut ist der LG 86QNED816RE

In zehn Rezensionen bei Saturn * hat das Modell mit durchschnittlich 4,1 von 5 Sternen fast durchweg gute Bewertungen eingefahren. Gelobt werden vor allem die Bildqualität und die Farben, während vereinzelt die integrierten Lautsprecher und die Helligkeit moniert werden. Während Fachtests zum 86-Zoll-Modell Mangelware sind, hat sich die Webseite Coolblue in seinem Experten-Review das kleinere, aber ansonsten baugleiche 55-Zoll-Modell näher angeschaut.

Dort heißt es, dass die verwendete QNED-Technologie für lebendige, leuchtende Farben sorge und dank des 10-Bit-HDR-Bildschirms auch subtile Farbtöne deutlich sichtbar sind. LGs webOS-Plattform biete als weiteren Pluspunkt eine große Auswahl an Streaming-Apps in einem übersichtlichen Menü. Durch die Hintergrundbeleuchtung an den Rändern seien schwarze Bildteile allerdings nicht immer gänzlich schwarz und mangels eines Subwoofers leidet auch der Bass etwas.



