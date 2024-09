Gilmore Girls-Star Kelly Bishop enthüllt ihren Lieblingsfreund von Rory und die meisten Fans würden zustimmen: "Ich bin Team ..."

Seit dem Netflix-Revival hat es keinen Gilmore Girls-Nachschub mehr gegeben. Das hält Emily-Darstellerin Kelly Bishop aber nicht davon ab zu verraten, welchen Boyfriend ihrer Serienenkelin sie am meisten mochte.

"Wer war Rory Gilmores idealer romantischer Partner?" Die ewige Frage nach Team Dean, Team Jess oder Team Logan spaltet das Gilmore Girls-Fantum bis heute. Und das, obwohl wir seit dem Netflix-Revival von 2016 nichts neues mehr aus Stars Hollow gehört haben.

Dafür wissen wir jetzt immerhin, welchem Team Emily-Darstellerin Kelly Bishop angehört.

Gilmore Girls-Darstellerin Kelly Bishop ist Team Logan – und kann ganz genau erklären, warum

Bishop ist drauf und dran ihr Buch The Third Gilmore Girl zu veröffentlichen und stellte sich auf der Instagram-Seite des Verlags ein paar Fan-Fragen (via TVLine ). Darunter auch der Gilmore-Gretchenfrage nach Rorys bestem Boyfriend.

Ihre Antwort ist dabei sehr typisch für ihre anspruchsvolle (manche würden sagen: versnobte) Serienfigur Emily Gilmore, die sicherlich ebenfalls Logan Huntzberger (Matt Czuchry) bevorzugt hätte, weil er aus gutem Hause stammte:

Ich muss gestehen, ich bin Team Logan, auch wenn ich die anderen beiden wirklich liebe. Etwas an seinem Schauspiel hat mir besonders gefallen bei der Zusammenarbeit. Er hatte eine sehr männliche Qualität, währen die anderen eher Jungs waren. Tolle Jungs, aber Logan war wie ein alter Filmstar, wie ein Mann.

Da spricht Bishop auch vielen Gilmore Girls-Fans aus dem Herzen, wie eine Reddit-Umfrage von vor drei Jahren beweist. Nur 78 Stimmen gingen an Rorys erste große Liebe Dean (Jared Padalecki), immerhin 384 an Badboy Jess (Milo Ventimiglia) – aber gegen Logan mit sage und schreibe 740 Stimmen hatten beide kaum eine Chance.

Wo kann man die Gilmore Girls heute streamen?

Die sieben Staffeln lange Originalserie liegt bei Netflix und RTL+ in der Flatrate vor. Das Revival Gilmore Girls: Ein neues Jahr hingegen ist nur beim erstgenannten Streaming-Marktführer zu haben.

Von einem weiteren Gilmore-Revival ist derzeit noch nicht die Rede. Wer allerdings nicht genug von der Arbeit von Amy Sherman-Palladino bekommen kann, könnte im Anschluss an den herbstlichen Rewatch direkt mit einer ihrer Folgeserien – Bunheads oder The Marvelous Mrs. Maisel – weitermachen. Die Ballett-Serie ist nur als Leih- und Kauftitel zu haben, die Komikerinnen-Dramedy ist auch in der Prime-Flat streambar.

