Gladiator-Star muss Dämonen austreiben im ersten Trailer für Horror-Film, der auf wahrer Geschichte basiert

Vor Gladiator 2 nimmt sich Russell Crowe eines Horror-Stoffes an. Im ersten Trailer zu The Pope's Exorcist treibt er im Namen des Papstes Dämonen aus. Der Film basiert auf wahren Begebenheiten.

Wie viele Dämonen-Austreibungen vollzieht ein Exorzist in seinem Leben? Zehn? 50? Oder mehr? Der offizielle Exorzist Gabriele Amorth hat nach eigenen Worten über 160.000 Exorzismen durchgeführt (via Huffington Post ). Gladiator-Star soll das reale Vorbild jetzt im Horror-Film The Pope's Exorcist verkörpern. Der Trailer stellt ihn bereits vor seine schwerste Prüfung.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu The Pope's Exorcist an:

The Pope's Exorcist - Trailer (Deutsch) HD

Gladiator-Star Russell Crowe kämpft gegen uralten Horror-Dämon

In The Pope's Exorcist wird der erfahrene Amorth (Crowe) zu seinem bisher härtesten Fall gerufen. Er findet heraus, dass es sich bei seinem Gegner um einen uralten Dämon handelt, gegen den die Kirche nicht zum ersten Mal kämpft. Und er scheint in diesem Kampf nur die Rolle eines kleinen Spielsteins zu haben.

Regisseur Julius Avery (Operation: Overlord) ist unter anderem für seine stimmungsvolle Inszenierung bekannt. Vor der Kamera tummeln sich neben Crowe jede Menge Stars, von Game of Thrones-Veteran Ralph Ineson bis Western-Legende und John Wick 2-Darsteller Franco Nero.

Wann kommt The Pope's Exorcist ins Kino?

Ob das Talent vor und hinter der Kamera hält, was es verspricht, wird sich schon bald zeigen. The Pope's Exorcist soll am 6. April 2023 ins Kino kommen. In den USA hat der Film ein R-Rating bekommen (alle Zuschauer:innen unter 17 dürfen den Film nur mit erwachsener Begleitung sehen).

