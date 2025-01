"Glaubt nie, was ich sage": Benedict Cumberbatch korrigiert Mega-Spoiler zu Avengers 5 und jetzt versteht niemand mehr irgendwas

Vor kurzem verriet Benedict Cumberbatch, dass Doctor Strange nicht in Avengers 5 dabei sein soll. Jetzt hat er zurückgerudert und eine Aussage nachgelegt, die endgültig verwirrt.

Spielt Benedict Cumberbatch als Doctor Strange in Avengers 5: Doomsday mit oder nicht? So langsam scheint nicht mal mehr der Star selbst zu wissen, für welchen kommenden Teil der Marvel-Reihe er vor der Kamera stand. Vor kurzem sprach der Schauspieler darüber, dass sein Superheld erst in Avengers 6 dabei sein soll.

Jetzt ruderte er zurück, um Fans des Marvel Cinematic Universe (MCU) anschließend komplett zu verwirren.

Benedict Cumberbatch zieht Avengers 5-Aussage zurück – aber belässt es nicht dabei

Im Variety-Interview enthüllte der Marvel-Star kürzlich, dass Doctor Strange in Avengers 5 gar nicht auftauchen soll. Nach der veränderten Story, die sich nun um Robert Downey Jr.s Einführung als Bösewicht Doctor Doom drehen dürfte, soll Cumberbatchs Held nicht mehr in den Handlungsstrang passen.

Jetzt schlug der Darsteller gegenüber Business Insider auf dem roten Teppich für die Sundance Filmfestival-Premiere des Dramas The Thing with Feathers andere Töne an:

Ich habe das falsch verstanden, ich bin im nächsten.

Dabei beließ es Cumberbatch aber nicht. Als er darauf angesprochen wurde, dass Marvel-Stars gerne lügen, was ihre Beteiligung an Filmen angeht, erwiderte er wiederum grinsend:

Glaubt nie, was ich sage.

Damit ist die Verwirrung also perfekt. Jetzt weiß wirklich niemand mehr, ob Cumberbatch alle Marvel-Fans wie ein listiger Magier hinters Licht führen oder sich lieber gar nicht mehr auf eine endgültige Aussage festnageln lassen will. Vielleicht weiß er selbst immer noch nicht, für welchen kommenden Avengers-Teil seine gefilmten Szenen am Ende verwendet werden.

Wann startet Avengers 5 im Kino?

Spätestens am 29. April 2026 wissen alle Marvel-Fans, ob Doctor Strange in Avengers 5 dabei ist. Dann startet der nächste Teil der MCU-Saga in den deutschen Kinos. Avengers 6 soll danach am 5. Mai 2027 starten.