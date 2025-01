600 Jahre altes Abenteuer, das über 60-mal verfilmt wurde, kehrt zurück: Die Hauptrolle spielt ein zukünftiger Netflix-Star

Ein australischer Netflix-Newcomer wird zur Abenteuerlegende. Gecastet wurde er für die neue Robin Hood-Miniserie, die sich aktuell in Arbeit befindet.

Die Legende von Robin Hood geht auf Texte aus dem 14. Jahrhundert zurück und wurde bereits über 60 Mal verfilmt. Prominenterweise mit Kevin Costner und Russell Crowe in der Titelrolle oder als Disney-Animationsfilm mit Cartoon-Fuchs. Für MGM+ entsteht jetzt eine neue Miniserie über den König der Diebe, der jetzt mit einem noch unbekannten Gesicht besetzt wurde.

Neue Robin Hood-Abenteuerserie: Netflix-Newcomer Jack Patten schlüpft in die legendäre Hauptrolle

Für den australischen Ex-Sportler und Schauspieler Jack Patten geht es gerade richtig los. Nachdem er letztes Jahr für Netflix' Sci-Fi-Actionfilm War Machine mit Reacher-Star Alan Ritchson gecastet wurde, ging laut Deadline jetzt auch die Robin Hood-Serienhauptrolle an ihn. Erst vorletztes Jahr absolvierte er seinen Abschluss an der Schauspielschule National Institute of Dramatic Arts in Sydney.

2018 spielte zuletzt Kingsman-Star Taron Egerton den Räuber Robin Hood, der den Reichen nimmt, um den Armen zu geben.

Die neue Robin Hood-Serie: Das wissen wir bereits

Die Robin Hood-Miniserie wird sich um einen angelsächsischen Förstersohn namens Rob (Patten) drehen, der sich während der normannischen Eroberung Englands in Marian, die Tochter eines normannischen Lords, verliebt. Das Paar verschwört sich gegen die Mächtigen des Landes und teilt sich auf: Während Rob zum Anführer einer Bande Gesetzloser wird, infiltriert Marian die Machenschaften am Hof.

Jonathan English (Ironclad) dreht den Serienpiloten und überwacht das Projekt als Producing Director für alle zehn Folgen. Über das Casting sagte Michael Wright von MGM+:



Wir freuen uns sehr, Jack Patten in seiner ersten Hauptrolle in einer Fernsehserie zu besetzen. Als wir ihn sahen, wussten wir sofort, dass er unser idealer Robin ist und in der Lage sein wird, diese ikonische Figur zum Leben zu erwecken. Jack bringt einzigartiges Charisma und Herz in diese neue Iteration des klassischen romantischen Abenteuers eines abtrünnigen Gesetzlosen, der die Reichen bestiehlt, um sich um die Armen zu kümmern, und in der ebenso mächtigen Marian seine Seelenverwandte findet.

Einen Starttermin für die Robin Hood-Serie gibt es noch nicht.

