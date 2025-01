"Sei's drum": Benedict Cumberbatch plaudert Mega-Spoiler zu Avengers 5 aus und verrät ein Avengers 6-Detail

Benedict Cumberbatch will auch mal einen Marvel-Film spoilern. Und das tut er in einem neuen Interview mit Nachdruck zu Avengers 5 und 6.

Jahrelang musste Doctor Strange-Darsteller Benedict Cumberbatch seinem Marvel-Kollegen Tom Holland in diversen Interviews über den Mund fahren, wenn der junge MCU-Star allzu eilfertig geheime Details zu den Filmen ausplappern wollte. Jetzt will er offenbar selbst an der Reihe sein und verrät geheime Details zu Avengers 5: Doomsday und Avengers 6: Secret Wars.

Vorsicht, mögliche Spoiler zu Avengers 5!

Avengers 5 und 6: Benedict Cumberbatch sitz einen der beiden Marvel-Kracher aus

Im Gespräch mit Variety lässt Cumberbatch zunächst einmal die Bombe fallen, dass Doctor Strange in Avengers 5 gar nicht mitspielen wird. Als ihn sein Gesprächspartner daraufhin mit der Spoiler-Natur seiner Aussage konfrontiert, meint der Marvel-Star nur: "Sei's drum!"

Warum Strange im nächsten Avengers-Film fehlt, verrät er allerdings nicht direkt. Die Dinge hätten sich mit Jonathan Majors' Verurteilung geändert, so der Schauspieler. Seine Figur passe nicht zu dem Teil der Story, die im fünften Film erzählt werde.

Dafür soll sein Marvel-Held im Nachfolger Secret Wars umso mehr zu sehen sein, meint Cumberbatch. "Er hat zentrale Bedeutung für die Entwicklung der ganzen Sache", erklärt er. Und im Vorbeigehen deutet er auch einen dritten Doctor Strange-Film an, über den er mit den Marvel-Produzenten rede:

Sie sind sehr offen dafür, über die nächsten Schritte zu sprechen. [Sie fragen:] 'Wen willst du als Regisseur und Autor für den nächsten Film? Welchen Comic willst du umsetzen, damit Strange sich weiterentwickelt?'

Am Ende ergeben sich aus Cumberbatchs Aussagen zwar keine konkreten Daten, aber es scheint so, als könnten Marvel-Fans in Zukunft mit viel Doctor Strange-Material rechnen. Allerdings erst nach dem 29. April 2026, wenn Avengers 5 ohne Strange erscheint. Avengers 6 soll am 7. Mai 2027 in die Kinos kommen.