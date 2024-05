GNTM Folge 12 heute Abend: Diese 3 Gäste entscheiden in der Jury mit

Heidi Klum kriegt heute in Folge 12 von GNTM gleich dreimal Besuch. Das musst du über Esther Perbandt, Kévin Germanier und Ashton Michael wissen.

Model und TV-Ikone Heidi Klum steht gerne im Mittelpunkt, das dürfte wirklich niemanden überraschen. Besonders in ihrer Wahlheimat USA gilt sie als waschechter Megastar, der aus der Klatschpresse nicht mehr wegzudenken ist. Die 50-Jährige scheint jedoch keine Angst davor haben, von anderen Promis überstrahlt zu werden: Für Germany's Next Topmodel holt sie sich gerne berühmte Verstärkung an die Seite. Welche bekannten Namen heute Abend in Folge 12 als Gastjuror:innen dabei sein werden, erfahrt ihr hier.

Wer sind die Gastjuror:innen in Folge 12 von GNTM?

Heute Abend ist es so weit: Die 12. Folge der 19. Staffel von GNTM steht in den Startlöchern und das Finale rückt immer näher. Auch wenn die verbleibenden Kandidat:innen damit beschäftigt sind, um ihren Erhalt zu kämpfen, können sie sich zumindest darauf freuen, wöchentlich Promis wie Elizabeth Hurley (Austin Powers) und Design-Ikone Jean-Paul Gaultier hautnah kennenzulernen.

Das musst du über Esther Perbandt, Kévin Germanier und Ashton Michael wissen

Auch in der heutigen Folge werden drei Größen der Fashion-Welt neben Heidi Klum Platz nehmen. Ob diese Namen für Modemuffel ein Begriff sein dürften, ist fraglich. Macht euch selbst ein Bild davon, was ihr von den neuen Gastjuroren haltet:

Esther Perbandt: Die Designerin stammt aus Berlin und ist für edgy Outfits in Schwarz bekannt.

Die Designerin stammt aus Berlin und ist für edgy Outfits in Schwarz bekannt. Kévin Germanier: Der Schweizer gestaltet extravagante Upcycling-Mode, die er aus weggeworfenen Materialien kreiert.

Der Schweizer gestaltet extravagante Upcycling-Mode, die er aus weggeworfenen Materialien kreiert. Ashton Michael: Die gewagten Designs des aus Los Angeles stammenden Designers lassen Geschlechtergrenzen verschmelzen und sind bei Stars beliebt.

ProSieben / Sven Doornkaat

Wann läuft die aktuelle Folge von Germany's Next Top Model?

Ob Heidis Gastjuroren ihren Job gut machen werden, könnt ihr bereits heute Abend herausfinden. Folge 12 von GNTM läuft am Donnerstag, dem 2. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben und steht anschließend in der Joyn-Mediathek auf Abruf zur Verfügung.