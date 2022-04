GNTM: Heidi Klum wirft die mit Abstand beliebteste Kandidatin raus & das Internet brennt

Welche Kandidatin ist nach der neuen Folge Germany's Next Topmodel nicht mehr dabei? Zum Entsetzen aller Fans flog der größte Publikumsliebling der Staffel aus Heidi Klums Show.

Das Publikum liebte Viola, aber Germany's Next Topmodel und Heidi Klum konnten mit der ungewöhnlichen Kandidatin nichts anfangen. In Folge 10 musste die 21-jährige, die wir in unserer GNTM-Kandidatinnen-Übersicht sogar als Favoritin ausgerufen hatten, gehen. Zur Überraschung, ja zum Entsetzen der Fans bei Twitter, die jede Woche ihrer Lieblingskandidatin digital zugejubelt hatten.

Viola und Germany's Next Topmodel: Das konnte nicht gutgehen

Sophie und Lieselotte polarisieren zwar und erhalten viel Aufmerksamkeit. Aber so viel Wärme wie Viola empfing keine andere Kandidatin in dieser Staffel. Sie war das mit großem Abstand beliebteste Model. Dass die Show sich in diesem frühem Stadium von ihr trennt, war nicht abzusehen. Die Gründe: Viola verschreckte mit ihrer chaotischen, ungewöhnlichen Art die Kunden. Heidi Klum traute ihr nicht zu, mit genau diesen Charaktermerkmalen für sich eine Nische zu schaffen.

So reagieren die GNTM-Fans auf den Rauswurf von Viola

Entsprechend apokalyptisch ist nun die Stimmung bei Twitter. Dieses Meme ist inzwischen etwas abgenutzt, aber hier kann man es mal wieder bringen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Dieser Satz ging wirklich durch Mark und Bein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Der Schmerz ist groß.

Empfohlener redaktioneller Inhalt





Empfohlener redaktioneller Inhalt





Empfohlener redaktioneller Inhalt

Die Rauswahl bei GNTM wirkt häufig willkürlich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Jetzt beginnt die graue Post-Viola-Phase.

Empfohlener redaktioneller Inhalt





Empfohlener redaktioneller Inhalt

Germany's Next Topmodel Folge 10: Wer ist alles raus?

Neben Viola musste auch Inka die Show verlassen. Ebenfalls eine Überraschung. Inka war aufgrund einer Corona-Infektion erst verspätet zur Gruppe gestoßen, hatte seitdem aber viel Lob bekommen. Lieselotte hingegen ist gekommen, um zu bleiben. Zwischen ihr und den anderen Kandidatinnen knallte es. Sie werfen ihr mangelnden Ehrgeiz vor. Während des Streits tanzte Viola übrigens lässig im Hintergrund.

Die nächste Folge GNTM läuft am 14. April bei ProSieben. Das berüchtigte Nacktshooting findet statt.

