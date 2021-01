Godzilla gegen Kong: Alle MonsterVerse-Filme im Ranking - Welcher ist der beste?

Welcher ist der bisher beste Film des MonsterVerse? Siegt ein Godzilla-Film oder doch Kong: Skull Island? Findet es im Video-Ranking der MonsterVerse-Filme heraus.

Das Warten auf den Monster-Kampf Godzilla vs. Kong geht weiter, nachdem der Blockbuster ins Jahr 2021 verschoben wurde. Der bisherige Höhepunkt des MonsterVerse vereint die beiden größten Stars der Reihe: Godzilla und King Kong. In drei Filmen wurde dieses Treffen der Titanen vorbereitet. Doch welcher ist der bisher beste Film des MonsterVerse?

Im Video rankt mein Kollege und Godzilla-Fan Yves die MonsterVerse-Filme mit einem durchaus überraschenden Ergebnis. Schaut euch das ausführliche Ranking des MonsterVerse im Video oben an!

Das MonsterVerse vereint King Kong und Godzilla in einem Filmuniversum

Seitdem das Marvel Cinematic Universe Erfolge feiert, sprießen die Kino-Universen der Konkurrenz nur so aus dem Boden. Wer erinnert sich nicht gern an die gefühlt zwei Minuten, in denen das Dark Universe existierte? Langlebiger ist das sogenannte MonsterVerse von Legendary Entertainment. Dabei handelt es sich um das Film-Universum, das sich Hollywoods Version von Godzilla mit Monstern wie Mothra, Rodan und auch King Kong teilt.

Vor Godzilla vs. Kong: Diese 3 MonsterVerse-Filme gibt es bereits

2014 wurde der Grundstein mit Godzilla gelegt. Darin tritt der König der Kaiju bzw. Titanen, wie sie im MonsterVerse heißen, gegen zwei MUTOs an, was für Massive Unidentified Terrestrial Organism steht. Bereits im ersten Film wurde ein wichtiges Element des Franchise eingeführt: Die Geheimorganisation Monarch, welche die Monster verfolgt und erforscht.

© Warner Bros. © Warner Bros. © Warner Bros. Die Filme im MonsterVerse

Drei Jahre später mussten wir erstmal auf Godzilla verzichten. Stattdessen reiste Kong: Skull Island in die Jugendtage von King Kong. Der Film spielt im Jahr 1973 während des Vietnamkriegs. Nur findet die Truppe um Brie Larson und Tom Hiddleston nicht Colonel Kurtz, sondern einen schlecht gelaunten Riesenaffen.

Im dritten Eintrag der MonsterVerse-Geschichte aus dem Jahr 2019 kehrte die Riesenechse zurück. Godzilla 2: King of the Monsters erweiterte die monströse Welt um drei der beliebtesten Monster aus den japanischen Kaiju-Filmen: Mothra, Rodan und King Ghidorah.

Im Video erklärt Yves die Stärken und Schwächen der drei Filme und ihr erfahrt auch, was das MonsterVerse mit nuklearen Zäpfchen zu tun hat.

Godzilla vs. Kong: Der nächste Monster-Kampf ist schon fertig gedreht

Alle Infos zu Godzilla vs. Kong findet ihr im dazugehörigen Artikel. Bereits im April 2019 wurde der Film von Horror-Regisseur Adam Wingard (You're Next) in Hongkong und Australien fertig gedreht. Seitdem wurde er mehrfach verschoben. Laut aktuellem Stand kommt Godzilla vs. Kong am 20. Mai 2021 ins Kino.

Stranger Things-Star Millie Bobby Brown kehrt ebenso wie ihr Filmvater Kyle Chandler zurück. Neu dabei sind Alexander Skarsgård (Big Little Lies) und Eiza González (Hobbs & Shaw).

Welcher ist euer liebster Film im MonsterVerse?