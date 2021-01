Krawallorgien bei Netflix: Zwei gewaltige Action-Blockbuster sind im Anmarsch

Netflix nimmt schon bald zwei der größten Action-Blockbuster der vergangenen Jahre ins Programm. Es handelt sich um Godzilla 2: King of the Monsters und Transformers 5: The Last Knight.

Wenn ihr auf der Suche nach richtig großen Action-Blockbustern seid, dann solltet ihr in den kommenden Wochen bei Netflix die Augen offenhalten. Der Streaming-Dienst nimmt zwei der größten Krawallorgien der vergangenen Jahre ins Programm. Die Rede ist von Godzilla 2: King of the Monsters und Transformers 5: The Last Knight.

Actionfest bei Netflix: Godzilla 2 und Transformers 5

Netflix setzt auf gigantische Monsterkämpfe und epische Roboterschlachten. Die Erde wird zum Schauplatz spektakulärer Kämpfe. Godzilla 2 und Transformers 5 bringen euer Wohnzimmer garantiert zum Beben. Hier findet ihr die Starttermine:

Transformers 5 erscheint am 27. Januar 2021 auf Netflix

auf Netflix Godzilla 2 folgt am 3. Februar 2021 auf Netflix

Godzilla 2: Perfekte Vorbereitung für den Kampf gegen Kong

Bevor Godzilla und Kong aufeinandertreffen, könnt ihr auf Netflix erleben, wie der König der Monster gegen furchteinflößender Kreaturen wie King Ghidorah, Rodan und Mothra ins Feld zieht. Ach ja, eine Handvoll Menschen spielt auch mit, u.a. Vera Farmiga, Kyle Chandler und Stranger Things-Star Millie Bobby Brown.

Godzilla 2: King of the Monsters - Trailer (Deutsch) HD

Godzilla 2: King of the Monsters ist der dritte Film in Warners MonsterVerse, das sich weiterhin aus Godzilla und Kong: Skull Island zusammensetzt. Beide Filme könnte ihr passenderweise auch bei Netflix streamen. Am 20. Mai 2021 soll Godzilla vs. Kong in den Kinos starten - vorausgesetzt die Kinos haben zu diesem Zeitpunkt wieder geöffnet.

Transformers 5: Die letzte Robo-Schlacht von Michael Bay

In Zeitlupe prügeln sich Autobots und Decepticons durch die Landschaft. Hier muss es sich um einen Michael Bay-Film handeln. Transformers 5: The Last Knight ist allerdings das letzte Transformers-Epos, das wir von Bay sehen werden, denn die Filmreihe befindet sich nun in neuen Händen. Transformers 5 zieht dafür nochmal alle Action-Register.

Transformers 5 The Last Knight - Trailer (Deutsch) HD

Von den anderen Filmen befindet sich aktuell nur der dritte Teil im Netflix-Angebot. Dafür gibt es bei Amazon alle Transformers-Filme von Michael Bay * in einer Box. Der nächste Transformers-Film, der ins Kino kommt, entsteht unter der Aufsicht von Creed II-Regisseur Steven Caple Jr. und startet voraussichtlich am 24. Juni 2022.

