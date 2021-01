Godzilla vs. Kong: Im Trailer versteckt sich ein legendärer Bösewicht - so findest du ihn

Godzilla und King Kong treten im ersten Trailer für Godzilla vs Kong gegeneinander an. Wer genau hinschaut, entdeckt jedoch einen anderen Giganten, der den Monstern das Leben schwermacht.

Gestern wurde der erste Trailer für Godzilla vs. Kong veröffentlicht. Der verspricht ein gigantisches Spektakel, in dem die beiden Monster-Könige der Filmgeschichte aufeinander treffen.

Wer jedoch ganz genau hinschaut, entdeckt ein wichtiges Detail für die Story von Godzilla vs. Kong (ja, dieser Film besitzt eine Story). Ein zerstörerisches, monsterförmiges Detail, um genau zu sein. Es handelt sich um einen neuen Titanen. Wer sich überraschen lassen und nur den Trailer anschauen möchte, sollte jetzt aufhören zu lesen.

Achtung, es folgen mögliche Spoiler für Godzilla vs. Kong.

Dieser Titan versteckt sich im Trailer für Godzilla vs. Kong

Der Trailer für Godzilla vs. Kong konzentriert sich auf die Zusammenführung der beiden MonsterVerse-Giganten auf Kong: Skull Island und King of the Monsters. Die Riesenechse scheint sich gegen die Menschheit gewandt zu haben. Doch ist Godzilla wirklich an allem Schuld? Ein genauer Blick auf den Anfang des Trailers hilft weiter.

Schaut euch den Trailer für Godzilla vs. Kong an und achtet auf die Zerstörung der Stadt gleich am Anfang:

Godzilla vs. Kong - Trailer (Deutsch) HD

Bei Sekunde 3 taucht Bösewicht MechaGodzilla im Godzilla vs. Kong-Trailer auf. Deutlich sehen wir den eckigen Kiefer des Monsters, das mit seiner metallischen Hülle in der Sonne glänzt.

Der Auftritt kommt nicht ganz überraschend. Vor einem Jahr leakten Bilder einer Spielzeugpräsentation, die MechaGodzilla in Godzilla vs. Kong andeuteten.

In diesem Screenshot seht ihr den kurzen Blick auf den Schurken. Das ist aber nicht der einzige Hinweis auf MechaGodzilla im Trailer.

© Warner Bros. © Toho

Auch bei Minute 01:39 lohnt es sich, auf den Pause-Button zu drücken.

Hier sehen wir im Hintergrund ein Display mit der Silhouette eines Monsters und dessen Systemsteuerung. Irgendjemand scheint MechaGodzilla demnach fernzusteuern.

© Warner Bros. Wer steuert MechaGodzilla?

Welche Rolle spielt MechaGodzilla in Godzilla vs. Kong?

Auf diese Kräfte hinter dem Wirken von MechaGodzilla bezieht sich auch die Synopsis des Blockbusters:

Legenden kollidieren in Godzilla vs. Kong, als die mythischen Gegner in einem spektakulären Kampf aufeinandertreffen, während das Schicksal der Welt in der Schwebe hängt. Kong und seine Beschützer unternehmen eine gefährliche Reise, um seine wahre Heimat zu finden, und bei ihnen ist Jia, ein junges Waisenmädchen, mit dem er eine einzigartige und mächtige Verbindung geformt hat.

Aber unerwarteterweise finden sie sich mitten im Pfad eines wütenden Godzilla wieder, der eine Schneise der Zerstörung über den Globus zieht. Der epische Clash der beiden Titanen - herbeigeführt durch ungesehene Kräfte - ist nur der Beginn des Geheimnisses, das tief im Erdinneren verborgen liegt.

Es könnte also sein, dass Godzilla in irgendeiner Form durch MechaGodzilla auf seinen Pfad der Zerstörung geschickt wird. Ist der Kampf zwischen Kong und Godzilla nur ein Riesen-Missverständnis? Würde ein gemeinsamer Umtrunk die Verwirrung aufklären? Vermutlich. Wollen wir trotzdem sehen, wie sich Riesenaffe und Riesenechse ins Gesicht schlagen, bevor sie sich gegen ihre wahren Gegner zusammen tun? Auf jeden Fall.

Wann kommt Godzilla vs. Kong ins Kino?

In Deutschland müssen wir uns noch ein bisschen länger gedulden, bis Godzilla vs. Kong in die Kinos kommt. Der hiesige Kinostart ist aktuell für den 20. Mai 2021 angesetzt. Ob das im Angesicht der Corona-Situation realistisch ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

