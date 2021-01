Neuer Netflix-Blockbuster jede Woche: Ich brauche einen dieser Kinosessel für Daheim

Netflix bringt dieses Jahr jede Woche einen neuen Blockbuster. Ich will dafür mein Heimkino aufrüsten - mit einem Kinosessel. Das hier sind einige gute Modelle.

Leonardo DiCaprio, Gal Gadot, Dwayne Johnson: Mit einem Mega-Trailer hat Netflix sein gigantisches Blockbuster-Aufgebot für 2021 präsentiert. Gleichzeitig bleiben auf unbestimmte Zeit die Kinos geschlossen. Solange ist mein Wohnzimmer mein Kinosaal, der 4K-Fernseher die Leinwand, die Surround-Kopfhörer das Soundsystem.

Und das Sofa der Kinosessel? Nicht unbedingt, es gibt Alternativen.

Netflix-Action im Heimkino auf dem eigenen Kinosessel genießen

Wenn ihr nicht lange suchen wollt: Das hier ist ein günstiger, klassischer und erfolgreich getesteter Kinosessel * mit garantierter Kinostimmung. Unten findet ihr weitere Varianten - von sehr günstig bis sehr teuer.

© Stagecaptain Günstiger Kinosessel

Heimkino aufrüsten: Warum ich über einen Kinosessel nachdenke

Komfort: Wenn ich auf dem Sofa einen Film schaue, wechsele ich irgendwann aus der aufrechten Sitzposition in die stabile Seitenlage. Ein Kinosessel lässt sich bestenfalls neigen und hat sogar eine Beinhochlege-Möglichkeit.



Service: Die meisten Kinosessel haben einen Getränkehalter, was einfach nur praktisch ist.



Ambiente: Wenn ich Zuhause eine exklusive Streamingpremiere schaue - Mulan, The Hunt, Pieces of a Woman - stelle ich Kinoatmosphäre her. Ein Sessel ist ein weiterer, vielleicht sogar der wichtigste Teil dieses Ambientes.



Konzentration: Hinzu kommt meine innere Einstellung auf das Filmerlebnis: Eine bestimmte Art der Wertschätzung und Konzentration, die ich zum Beispiel für die Netflix-Serie Bridgerton nicht über habe.

Für den Netflix-Blockbuster-Abend daheim: Kinosessel für den kleinen Geldbeutel

Im Detail: Stagecaptain Kinositz *

Ausstattung: Getränkehalter, Armlehnen, klappbarer Sitz, Bodenplatte für freien Stand

Preis bei Amazon: 165,20 Euro

© Stagecaptain Kinositz: Günstig

Kinosessel für Profis: Teurer, aber komfortabler

Zinea Kinosessel in rot *

Zinea Kinosessel in schwarz *

Ausstattung: Getränkehalter, elektrisch verstellbar, Lederpolster

Preis: 889,00 Euro bei Amazon

© Zinea Kinosessel: Teuer

Kinosessel für Anspruchsvolle

Zinea Kinosessel Queen *

Ausstattung: LED-Getränkehalter, elektrisch verstellbar, Premiumleder

Preis: 2.419,90 Euro bei Amazon

© Zinea Kinosessel: Teuer

Kinosesselreihen für zwei oder drei Zuschauende

Kinosesselreihe von Vida: Zweier *

Kinosesselreihe von Vida: Dreier *

Ausstattung: Getränkehalter, Kunstleder, Mehrsitzer, in weiß oder schwarz verfügbar

Preis: 372,65 / 590,08 Euro bei Amazon

© vidaXL Doppel-Kinositz

Stellt euch einfach vor, irgendwann im Laufe des Jahres an einem Freitagnachmittag macht ihr euch Red Notice mit Dwayne Johnson und Gal Gadot an. Und jetzt stellt euch vor, ihr sitzt dabei auf einem der dieser Kinosessel. Das ist kein Kinoersatz, aber immerhin ein großes Stück Kino für Zuhause.



