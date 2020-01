Godzilla vs. Kong: Neuer Leak zeigt legendären Bösewicht

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Im November treffen Godzilla und King Kong aufeinander, doch bei diesen Monstern bleibt es nicht. Ein neuer Spielzeug-Leak für Godzilla vs. Kong verspricht den Auftritt eines legendären Schurken.

Zuletzt mussten Fans von gewaltigen Monsterprügeleien einen Rückschlag hinnehmen, als Godzilla vs. Kong um acht Monate verschoben wurde. Das erste Treffen von King Kong und Godzilla auf US-Filmboden sollte ursprünglich im März starten, doch fehlende Bilder oder Trailer hatten bereits angedeutet, dass der Termin nicht eingehalten wird.

Während wir weiter auf erstes offizielles Bildmaterial warten, wurde bei einer Spiezeugmesse in Hongkong möglicherweise der Auftritt eines legendären Kaiju verraten. Dabei handelt es sich um keinen Geringeren als Mechagodzilla!

Godzilla vs. Kong: Auftritt von Mechagodzilla angedeutet

Auf dem Foto von der offiziellen Spielzeugpräsentation für Godzilla vs. Kong (zunächst gepostet bei Miracles & Marvels) sehen wir nicht nur einen muskulösen, ausgewachsenen Kong, sondern auch einen blank polierten Mechagodzilla mit rotem Schweif. Schaut euch das Bild hier bei Reddit an:

Das Spielzeug selbst ist natürlich keine offizielle Bestätigung des Auftritts von Mechagodzilla. Es deckt sich allerdings mit möglichen inhaltlichen Leaks zum Film, laut denen Mechagodzilla sowie ein weiteres neues Monster in Godzilla vs. Kong auftreten werden. Zu lesen sind die ebenfalls unbestätigten Leaks bei Godzilla-Movies.com.

Wer oder was ist Mechagodzilla?

Nachdem Godzilla 2: King of the Monsters mit Mothra, King Ghidorah und Rodan geprahlt hatte, wäre Mechagodzilla der nächste legendäre Titan aus den Godzilla-Filmen von Toho, der seine US-Blockbuster-Premiere erhält.

Mechagodzilla ist etwas jünger als die drei Kaiju aus Godzilla, tauchte er doch erst 1974 in einem Film auf, nämlich King Kong gegen Godzilla. Darin wurde der mächtige Bösewicht von Aliens erschaffen, während er in späteren Filmen auch aus Menschenhand stammt.

Wie viel wisst ihr? Godzilla 2 - Testet euer Monster-Wissen im Quiz

Wie der Name schon sagt, ist Mechagodzilla ein Mecha, also kein Monster im eigentlichen Sinne, sondern ein Roboter mit zahlreichen Waffen. Wer den Feind von Godzilla in seinem ersten Auftritt in einem US-Blockbuster erschaffen wird, ist natürlich reine Spekulation. Sowohl Aliens als auch Menschen sind im bisher erschaffenen MonsterVerse von Legendary Entertainment denkbar. Allerdings wäre es im Kontext der bisherigen Filme stimmig, dass Menschen Mechagodzilla erschaffen, um die Monster zu vernichten (via Cinemablend).



Wann kommt Godzilla vs. Kong ins Kino?

Ob und wie Mechagodzilla und die Geheimorganisation Monarch in den Zweikampf von King Kong (aus Kong: Skull Island) und Godzilla hineinpassen, erfahren wir noch dieses Jahr. Godzilla vs. Kong startet am 19. November 2020 in den deutschen Kinos.

Zum Weiterlesen: Die 11 besten Easter Eggs in King of the Monsters

Regie führt Horrorexperte Adam Wingard (You're Next, Death Note), das Drehbuch stammt von Terry Rossio, Stammautor der Fluch der Karibik-Filme. Stranger Things-Star Millie Bobby Brown kehrt nach Godzilla 2 zur Reihe zurück und wird von Alexander Skarsgård, Rebecca Hall und Brian Tyree Henry in bisher unbekannten Rollen unterstützt.

Wollt ihr Mechagodzilla in Godzilla vs. Kong sehen?