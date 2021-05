Godzilla vs. Kong-Klon aus der Trash-Hölle: Peinlicher neuer Monster-Abklatsch im haarsträubenden Trailer

Godzilla vs. Kong bricht weltweit Rekorde, aber habt ihr schon von Ape vs. Monster gehört? Nein? Seid froh! Der Trailer zum Monster-Trash zeigt die neuste Ausgeburt von The Asylum.

Wer dachte, dass die Grundidee von Godzilla vs. Kong im Filmtitel schon minimalistisch perfekt zusammengefasst wurde, wird bald eines Besseren belehrt. Denn dem millionenschweren MonsterVerse-Fight folgt ein äußerst günstig produzierter Klon mit dem Titel Ape vs. Monster auf dem haarigen Fuße.

Ape vs. Monster hat nicht einmal genug Geld, um die Namen seiner mutierten Viecher aufs Poster zu drucken. Ob es für die visuellen Effekte reicht, erfahrt ihr im diese Woche veröffentlichten Trailer.

Schaut euch hier den Trailer für Ape vs. Monster an, falls ihr euch traut:

Ape vs. Monster - Trailer (English) HD

Der Godzilla vs. Kong-Abklatsch stammt (natürlich) aus dem Hause The Asylum

Bei Ape vs. Monster handelt es sich nicht um eine sympathische Z-Film-Produktion von ein paar Filmenthusiast:innen. Vielmehr entstammt diese Monster-Mutation der Produktionsfirma The Asylum, die viele sicherlich mit den Sharknado-Filmen assoziieren.

Das Geschäft von The Asylum basiert jedoch primär auf bemitleidenswerten Kund:innen, die in DVD-Grabbelkisten oder Streaming-Katalogen teure Blockbuster mit deren billigen Kopien verwechseln. Entsprechend ähnlich sind die Filmtitel, wie im Falle von Godzilla vs. Kong und eben Ape vs. Monster, oder Dunkirk und Operation Dünkirchen, Pacific Rim und Atlantic Rim, Independence Day und Independents' Day (!) usw.

Was ihr noch über den Godzilla vs. Kong-Verschnitt wissen solltet

Während die Monster in Godzilla vs. Kong zum Teil dem Erdinneren entsteigen, stammt ihr Ursprung in der Low Budget-Version aus dem All. In Ape vs. Monster steht am Anfang der Monster-Schlägerei nämlich eine intergalaktische Schleimspur im Dreck, die einem Affen und einem Skorpion beängstigende Wachstumsschübe verpasst.

In Washington, D.C. treffen sie aufeinander, weshalb der Affe nicht auf dem Empire State Building herumklettert, sondern sich ans Washington Monument klammert. Eric Roberts, meistbeschäftigter Mann in Hollywood mit gegenwärtig knapp 80 kommenden Filmen in der IMDb, findet auch irgendwie seinen Weg in die Handlung.

© The Asylum Ape vs. Monster

Als Regisseur des Monster-Mashs zeichnet Daniel Lusko verantwortlich, der sich zuvor durch einfallsreiche Titel wie Top Gunner und diverse evangelikale Filme mit rechtskonservativem Drall einen Namen gemacht hat (Stichwort: Verfolgt).

Ein deutscher Starttermin von Ape vs. Monster ist noch nicht bekannt.

Wo wir schon bei Monstern sind: Wann kommt Godzilla vs. Kong im Kino?

Wir sind hiermit unserer Pflicht nachgekommen, euch vor Ape vs. Monster zu warnen. Alles Weitere liegt in eurer Verantwortung. Aber wann kommt die Blockbuster-Version des Monster-Boxkampfs eigentlich nach Deutschland?



Godzilla vs. Kong startet am 17. Juni 2021 in den deutschen Kinos. Hiesige Zuschauende müssen also weiter geduldig auf die Blockbuster-Rangelei warten, während der Film in anderen internationalen Märkten bereits die Säle zum Beben bringt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhält Moviepilot eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr vom Geschäftsmodell von The Asylum?