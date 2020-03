Godzilla vs. Kong: Überraschend kurze Laufzeit des Blockbusters enthüllt

Zwei der größten Filmmonster treffen im Herbst dieses Jahres aufeinander. Das Duell Godzilla vs. Kong könnte einem neuen Bericht zufolge überraschend kurz ausfallen.

Im Herbst geht Legendarys MonsterVerse in die nächste Runde. Mit Godzilla vs. Kong erwartet uns die Konfrontation zwischen zwei der populärsten Monster der Filmgeschichte. Konkrete Informationen zu Adam Wingards Streifen sind bisher zwar noch Mangelware. Lediglich der Auftritt eines legendären Superschurken wurde durch ein Spielzeug-Leak angedeutet.

Erste Testvorführungen von Godzilla vs. Kong sollen nun aber Hinweise auf die Laufzeit des Films geben. Nach Angaben von Godzilla Movies könnte das große Aufeinandertreffen weniger als zwei Stunden dauern.

Godzilla vs. Kong könnte der kürzeste Film des MonsterVerse werden

Der Bericht beruft sich auf nicht näher genannte Teilnehmer der Screenings, deren Reaktionen auf eine Dauer von rund 105 Minuten hindeuteten. Damit wäre Godzilla vs. Kong der bis dato kürzeste Film des Franchises. Die vergleichsweise kurze Laufzeit wirke sich allerdings nicht negativ auf den Plot des Monsterspektakels aus. Keine "entscheidenden Entwicklungen" würden ausgelassen.

© Warner Bros. Kong: Skull Island

Ein weiterer anonymer Besucher der Vorführung soll Godzilla vs. Kong ferner als den bisher besten Film des MonsterVerse gelobt haben. Allerdings sind die nun aufgetauchten Informationen mit Vorsicht zu genießen.

Vor Godzilla vs. Kong: Testet euer Monster-Wissen im Quiz

Testvorführungen dienen in der Regel als eine Art Gradmesser, um erste Publikumsreaktionen einzuholen. Je nach Stimmungslage sind mehr oder weniger große Veränderungen möglich. Es könnte also sein, dass die kolportierte Laufzeit nicht final ist. Aktuell befindet sich der Film in der Postproduktion.

Der bisher längste Film des MonsterVerse ist der im vergangenen Jahr erschienene Godzilla 2: King of the Monsters mit 132 Minuten gefolgt von Godzilla (2014) mit 123 Minuten sowie Kong: Skull Island (2017) mit 118 Minuten. Spätestens kurz vor dem Kinostart von Godzilla vs. Kong wissen wir um die finale Dauer des Films, der hierzulande am 19. November 2020 anläuft.

Godzilla vs. Kong: Was sagt ihr zur mutmaßlichen Laufzeit des Monsterfilms?