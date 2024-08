Goodbye Deutschland- und Dschungelcamp-Star vor Gericht: Was aus Chris Töpperwien wurde

Chris Töpperwien ist bekannt aus der Auswanderer-Serie Goodbye Deutschland. Doch derzeit sorgt der Reality-Star mit einem Gerichtsprozess für Aufsehen. Was ist aus Töpperwien geworden?

Der "Currywurst-Mann" wurde Chris Töpperwien genannt, als er durch seinen Auftritt bei Goodbye Deutschland bekannt wurde. 2011 beschloss Töpperwien, in die USA auszuwandern. Ein Jahr später wurde VOX auf ihn aufmerksam und seitdem war er bei Goodbye Deutschland zu sehen.



Vom Goodbye-Deutschland-Auswanderer zum Curry-König von L.A.

In Los Angeles gründete er sein eigenes Silberschmuck-Label “silverangels”. Nebenbei zog Töpperwien mit seinem Curry-Truck durch die Stadt. Das lag nahe, denn schon als kleiner Junge half Töpperwien bei seinem Onkel im Imbiss aus.



Ein bekannter Moment in der Doku-Show war der Heiratsantrag Töpperwiens an seine damalige Freundin Magdalèna Kalley, die ihn unter Tränen annahm. 2014 heiratete das Paar schließlich, Töpperwien sogar zum zweiten Mal. Die Ehe hielt jedoch nur vier Jahre bis zur Trennung.

Hier zeigt sich Töpperwien mit seiner aktuellen Frau Nicole:

Dschungelcamp, Sommerhaus der Stars und Co.: Töpperwien ist nicht aus dem Fernsehen zu kriegen

Doch damit war für Töpperwien der Mediendschungel noch nicht zu Ende. 2016 nahm er mit seiner damaligen Frau am Sommerhaus der Stars teil, wo sie sogar den dritten Platz belegten. Danach war er in den verschiedensten TV-Formaten zu sehen. In Taff, Abenteuer Leben oder auch Punkt 12 war er zu sehen.



2019 nahm Töpperwien an der 13. Staffel des Dschungelcamps teil. Er absolvierte eine Dschungelprüfung und holte zusammen mit Gisele Oppermann sogar 8 von 12 Sternen. Am 15. Tag musste er schließlich das Dschungelcamp verlassen.



Warum steht Chris Töpperwien vor Gericht?

Das ist definitiv der tiefste Punkt meines Lebens. Da gibt's nichts mehr, was noch tiefer ist. So was gab's noch nie.

Seit Juli steht Chris Töpperwien in Wien vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, Gelder seiner ehemaligen Firma “Grill Heaven GmbH” für private Zwecke verwendet zu haben. Gegen ihn wurde ein Europäischer Haftbefehl erlassen. Töpperwien wurde bei der Einreise nach Deutschland festgenommen und nach Österreich überstellt. Gegenüber RTL äußerte sich Chris Töpperwien zu dem Prozess:

Doch heute, am 26. August, fiel das Urteil: Chris Töpperwien wurde freigesprochen. Der Auswanderer berichtete gegenüber RTL: “Ich bin sehr, sehr froh, dass dieser Höllentrip endlich vorbei ist.” Der Reality-TV-Star kann nun nach Hause zu seiner Frau Nicole und seinem einjährigen Sohn.