Dschungelcamp 2024: Teilnehmende, Regeln und Termine der Jubiläumsstaffel im Überblick

Die Sommerstaffel des Dschungelcamps ist in vollem Gange. Doch mit dem Jubiläum gehen einige neue Regeln einher, sowie Teilnehmende, die schon im Dschungelcamp dabei waren. Wir geben einen Überblick.

Normalerweise dauert es rund ein Jahr, bis wieder eine neue Staffel von Ich bin ein Star – holt mich hier raus! erscheint. Doch zum 20-jährigen Jubiläum hat sich RTL etwas Besonderes einfallen lassen: Eine Jubiläumsstaffel, moderiert von Sonja Zietlow und Jan Köppen mit 13 ehemaligen Teilnehmer:innen. Dabei müssen sich die Kandidat:innen auf einige Neuerungen gefasst machen.

Welche neuen Regeln gibt es für das Sommer-Dschungelcamp 2024?

Die wohl größte Neuerung betrifft den Austragungsort. Diesmal findet das Dschungelcamp nicht in Australien, sondern in Südafrika statt. Außerdem müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesmal ohne Begleitung auskommen und nach dem Rauswurf sofort nach Hause fliegen. In den vergangenen Staffeln durften sie in einem Luxushotel auf die Wiedersehensshow am Ende warten.



Besonders wird es auch für die Zuschauenden. Denn diesmal dürfen die Zuschauer:innen nicht über Verbleib oder Rauswurf der Teilnehmenden entscheiden. Dafür gibt es auch einen Grund: Das Dschungelcamp wird diesmal nicht live übertragen. Seit dem 16. August wird der Reality-Dschungel zwar täglich auf RTL ausgestrahlt, aber die Sendung ist bereits komplett vorproduziert. Die größten Reality-TV-Fans können das Dschungelcamp auch einen Tag früher sehen. Auf RTL+ wird die aktuelle Folge knapp 24 Stunden vorher zu sehen sein.



Dschungelcamp 2024: Alle TV-Sendetermine im Überblick

Folge 5: Dienstag, 20.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 21.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 22.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 8: Freitag, 23.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 9: Samstag, 24.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 10: Sonntag, 25.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 11: Montag, 26.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 12: Dienstag, 27.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 13: Mittwoch, 28.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 14: Donnerstag, 29.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 15: Freitag, 30.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 16: Samstag, 31.08.2024, um 20:15 Uhr

Folge 17: Sonntag, 01.09.2024, um 20:15 Uhr

Wer ist beim Dschungelcamp-Jubiläum dabei?

Für die Jubiläumsstaffel haben sich Teilnehmer:innen aus den unterschiedlichsten Staffeln früherer Jahre zusammengefunden. Mit David Ortega musste bereits die erste Person den Dschungel verlassen. Alle 13 Teilnehmer:innen im Überblick:

Giulia Siegel (aus Staffel 4, 2009)

Sarah Knappik (aus Staffel 5, 2011)

Georgina Fleur (aus Staffel 7, 2013)

Winfried Glatzeder (aus Staffel 8, 2014)

Mola Adebisi (aus Staffel 8, 2014)

David Ortega (aus Staffel 10, 2016) (ausgeschieden)

Thorsten Legat (aus Staffel 10, 2016)

Kader Loth (aus Staffel 11, 2017)

Hanka Rackwitz (aus Staffel 11, 2017)

Elena Miras (aus Staffel 14, 2020)

Daniela Büchner (aus Staffel 14, 2020)

Eric Stehfest (aus Staffel 15, 2022)

Gigi Birofio (aus Staffel 16, 2023)





Heute um 20.15 Uhr wird Folge 5, moderiert von Sonja Zietlow und Jan Köppen, auf RTL ausgestrahlt. Wer RTL+ abonniert hat, kann auch schon Folge 6 im Stream sehen.