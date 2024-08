Verhasste Dschungelcamp-Teilnehmerin fliegt aus der Show: "Es ist zu viel vorgefallen"

Die Dschungelcamp-Legenden haben das Zepter in der Hand: Sie dürfen einen Promi nach Hause schicken. Prompt fällt die Wahl auf eine besonders unbeliebte Skandalnudel. Wer die Show an Tag 11 verlassen muss, erfahrt ihr hier.

Tag 11 im Dschungel: Langsam rückt das Finale im Sommer-Dschungelcamp in greifbare Nähe. Für die Promis wird es jetzt immer gefährlicher: Regelmäßig muss ein Star das Camp verlassen. Nach der letzten Dschungelprüfung wird es für zwei Kandidat:innen besonders eng: Eine:r von ihnen muss die Show endgültig verlassen. Gigi Birofio oder Giulia Siegel – das Camp hat die Qual der Wahl. Wenig überraschend: Alle schießen gegen Siegel. Die ganze Story erfahrt ihr hier.

Die Dschungelcamp-Teilnehmer:innen stimmen ab – Alle gegen eine

Die Promis werden einzeln ins Dschungeltelefon gerufen und müssen ihre ehrliche Meinung abgeben: Welche Dschungel-Legende soll das Camp verlassen? Wenig überraschend fällt die Wahl auf eine: Krawallnudel Giulia Siegel. Die skandalträchtige Münchnerin weiß, wie man im TV provoziert – und hat sich auch im Dschungel der Legenden beste Mühe gegeben, ihre Mitcamper:innen zur Weißglut zu treiben. Ob sie es absichtlich macht? Darüber kann nur spekuliert werden. Viele Freund:innen hat sie mit ihrer krawalligen Art im Camp jedenfalls nicht machen können. Niemand im Camp bleibt von ihren Attacken verschont – kein Wunder also, dass sie jetzt die Quittung für ihren Ego-Trip erhält.

Die Promis reden Klartext: Deshalb muss Giulia Siegel fliegen

Besonders gemein: Am Lagerfeuer müssen die Dschungel-Legenden ihre private Entscheidung plötzlich doch öffentlich begründen. Thorsten Legat macht mal wieder einen auf Moralapostel: Nachdem er zuletzt ungeniert über Sarah Knappiks Figur abgelästert hatte, stört er sich nun an einem Spruch von Siegel. Sie habe Sarah Knappik mit der Stasi verglichen, weil diese sich in fremde Angelegenheiten eingemischt hatte. Diese Formulierung bekam Knappik in den falschen Hals und steckte den Rest des Camps mit ihrem Ärger an.

Ob Siegels Spruch wirklich so schlimm gewesen ist? Fraglich. Aber man spürt, dass die Gruppe flehend nach einem Vorwand sucht, Siegel endlich aus dem Camp zu verbannen. Verständlicherweise – schließlich hat Siegel für Chaos und Tränen im Übermaß gesorgt. Besonders eine Sache kam gar nicht gut an: Immer wieder setzte sie sich über Regeln hinweg und nahm damit in Kauf, dass das gesamte Camp bestraft wird.

RTL Die Dschungelcamp-Stars sind sich einig: Giulia soll raus.

Die anderen Campbewohner:innen sehen das ähnlich. Danni Büchner habe sich die letzten Tage zwar gut mit Giulia verstanden, doch zu Gigi habe sie einfach den besseren Draht gehabt: "Auch wenn er verrückt ist, kann ich ihn nicht nehmen."

Nur Georgina Fleur hält zu ihrer neuen BFF Giulia Siegel und stimmt gegen Gigi. Der Rest positioniert sich gegen die unbeliebte DJane. Ihr Auszug aus dem Camp ist somit BeSIEGELt. Besonders gemein: Giulia Siegel darf das Camp erst am nächsten Tag verlassen – und muss somit noch eine Nacht mit ihren verfeindeten Mitcamper:innen verbringen. Dass sie da erst einmal bittere Tränen weint, ist verständlich. So viel geballte Kritik abzubekommen, ist sicherlich selbst für die Grand-Dame des Reality-TV schwer zu ertragen. Der finale Abschied fällt dann jedoch wenig emotional aus.

TV & Streaming: So kannst du das Dschungelcamp der Legenden schauen

Seit dem 16. August läuft die Jubiläumsstaffel vom Dschungelcamp unter dem Namen Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden bei RTL. Täglich um 20:15 Uhr wird eine neue Folge ausgestrahlt. Auf RTL+ kann die jeweilige Folge bereits einen Tag vorher gestreamt werden.