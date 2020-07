Grandiose Kill Bill 3-Idee: Blutiges Fan-Bild zeigt Marvel-Star als neue Heldin

Von einer offiziellen Ankündigung ist Kill Bill 3 vermutlich noch weit entfernt. Seit ein paar Tagen jedoch der Name Zendaya die Runde in Verbindung mit dem Projekt.

Quentin Tarantino liebäugelt seit Jahren mit der Möglichkeit von Kill Bill 3 offiziell ankündigt wurde das Projekt bisher aber nie. Auch wenn die von Uma Thurman verkörperte Beatrix Kiddo im zweiten Teil ihre Rache bekommen hat, ist ihre Geschichte noch nicht zwangsläufig zu Ende erzählt. Denn im Zuge ihres blutigen Rachefeldzugs hat sie sich ebenfalls neue Feinde geschaffen.

Dazu gehört vor allem Little Nicki, die Tochter von Vernita Green. Gleich zu Beginn der Geschichte muss diese mit eigenen Augen ansehen, wie ihre Mutter von Beatrix Kiddo getötet wird, und könnte daraufhin selbst ihre eigenen Rachepläne schmieden. Darauf wurde kürzlich auch Vernita Green-Darstellerin Vivica A. Fox angesprochen und nach einer möglichen Besetzung für die Rolle gefragt.

So könnte Zendaya als Little Nicki in Kill Bill 3 aussehen

Daily Express wollte von Vivica A. Fox wissen, wer Little Nicki in Kill Bill 3 spielen soll. Zuerst antwortete sie mit Ambrosia Kelley, die den Part im ersten Teil übernommen hatte, ehe sie ihr alternatives Wunsch-Casting vorstellte: Zendaya, ihres Zeichens MJ aus den Spider-Man-Filmen im Marvel Cinematic Universe. Eine ziemlich coole Idee, die im Internet auf viel Gegenliebe stößt. BossLogic hat sogar schon ein erstes Fan-Bild angefertigt.

Zendaya genießt aktuell definitiv einen Moment - und das nicht nur im Rahmen von Marvel-Blockbustern. So war sie etwa an der Seite von Hugh Jackman und Zac Efron in Greatest Showman zu sehen, bevor sie letztes Jahr in der HBO-Serie Euphoria für Aufsehen sorgte. Als Nächstes erobert sie den Weltraum - und zwar in Denis Villeneuves Dune, der im Dezember 2020 in die Kinos kommen soll.

Schon vor zwei Jahren war das Casting von Little Nicki in einer potentiellen Kill Bill-Fortsetzung ein größeres Thema. Damals schwärmte Amandla Stenberg, dass es sich bei bei Little Nicki um ihre absolute Traumrolle handeln würde. Bekannt wurde sie als Rue in Die Tribute von Panem - The Hunger Games. Zuletzt war spielte sie u.a. in dem Drama The Hate U Give und der Netflix-Serie The Eddy mit.

