Grandioser neuer Thor 4-Schauplatz: Action-Bilder deuten meisterwarteten Moment des MCU-Krachers an

Ein neuer Schwung an Thor 4-Bildern zeigt nicht nur einen neuen Schauplatz, sondern vermutlich auch eine der wichtigsten Szenen der MCU-Action.

Bilder vom Thor 4: Love and Thunder-Set boten den Fans zuletzt viele spannende Einblicke in die kommende Marvel-Action. So konnten sie etwa bestaunen, wie Natalie Portman per Muskelkraft die größte MCU-Schmach in den Boden stampft. Jetzt wurde womöglich der heiß ersehnte Moment enthüllt, in dem sie sich selbst in Thor verwandelt - und das alles inmitten eines brandneuen Schauplatzes.

Neuer Thor 4-Schauplatz: Denkmal für eine tote MCU-Gottheit

Bilder der neuen MCU-Lokalität fanden kürzlich über den Fan-Account loventhunders ihren Weg zu Twitter. Dort sind an einer Steilklippe direkt vor der Meeresbrandung Aufbauten zu sehen, die stark auf die Architektur von Thors Volk der Asgardier hindeuten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das zunächst von Odin geführte Volk der Asgardier verliert durch die zerstörerischen Ereignisse von Thor 3: Tag der Entscheidung seine Heimat und siedelt sich daraufhin passenderweise in Norwegen neu an. Dort verstirbt mit Thors Vater Odin auch Asgards Herrscher, dem das Exilvolk den neuen Bildern zufolge nun ein Denkmal gebaut hat.

Wie die Betreiber des Fan-Accounts bereits ausführen, deutet darauf nicht nur der nordisch getönte Asgard-Look der Bauten hin, vielmehr zeigen die Bilder auch, dass hier ein ganz spezieller Felsen in die Struktur integriert wurde. Dabei handelt es sich um den Felsen, auf dem Odin starb - ein ziemlich eindeutiger Hinweis auf die Denkmalfunktion des neuen Schauplatzes. Das ist aber längst nicht alles.

MCU-Denkmal ist die Ruhestätte für Mjölnir

© Disney Odins Sterbeszene in Thor 3: Gemeinsam mit Thor, Loki und dem späteren Denkmal-Felsen

An dieser Stelle hat sich nämlich nicht nur Odin zur Ruhe gebettet: Vielmehr wurde hier auch kurz darauf der Götterhammer Mjölnir von Thors Schwester Hela zerstört, als ihr Bruder sie damit zu besiegen suchte.

Auf den neuen Bildern ist zu erkennen, dass für die diversen Mjölnir-Splitter jetzt ein prominenter Platz im Odin-Denkmal reserviert wurde. Das hat womöglich aber nicht nur erinnernde Funktion - das eigensinnige Kriegsgerät wartet dort womöglich nur auf seinen nächsten Träger. Und genau da setzen die Action-Szenen an, die wir zeitgleich mit den Denkmal-Bildern zu Gesicht bekommen haben.

Heiß ersehnter Thor 4-Moment: Bilder einer MCU-Revolution

Den Set-Mitschnitt der vielleicht wichtigsten Thor 4-Szene verdanken wir dem Marvel-Fan CreamOrScream . Zu sehen ist Natalie Portmans Stunt Double, das an einem Kran in der Luft hängt und wie im Wahn durch die Gegend zuckt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was genau wir hier wirklich sehen, werden wir vielleicht erst zum Kinostart im Mai 2022 erfahren. Es deutet aber einiges darauf hin, dass es sich hier um die Verwandlung von Natalie Portmans Figur Jane Foster in den Thor-Nachfolger Mighty Thor handelt.

Der heiß ersehnte Thor 4-Moment symbolisiert eine MCU-Revolution: Chris Hemsworths Figur wird durch seine Ex-Freundin als Thor abgelöst. Fosters Inkarnation der nordischen Gottheit übertrifft ihren Vorgänger in Sachen Macht sogar noch - doch mit jeder Verwandlung kommt die krebskranke Foster dem Tod ein Stückchen näher.

Mit tragischer Jane Foster-Storyline: Alle Infos zu Thor 4

Zeigt die Thor 4-Szene die Mjölnir-Wiedergeburt?

Interessant für die Interpretation der Szene ist aber vor allem, dass Mighty Thor in der Comic-Vorlage als unerreicht in ihrem Mjölnir-Umgang gilt. Dazu müsste das von Hela zerstörte Ding natürlich erst einmal wieder zusammengesetzt werden - und wo könnte das wohl besser passieren als an dem Ort seiner Zerstörung?

© Disney Zerstört den Mjölnir mit einem fiesen Grinsen: Thors Schwester Hela

Womöglich sucht sich in der gezeigten Szene der zerlegte Mjölnir also eine neue Besitzerin, fügt sich neu zusammen und lässt die Thor-Anwärterin seiner Wahl dabei ein wenig magisch durch die Sphären zuckeln. Dazu passt auch, dass sich das ganze Spektakel am Set direkt vor der Vitrine mit den Mjölnir-Resten abspielt. Aber warum sucht sich das nordische Hammerteil nicht seinen ursprünglichen Besitzer?

Der offizielle Mjölnir aus dem MCU Amazon Deal

Warum ist Chris Hemsworths Thor nicht beim Mjönir-Revival dabei?



Wie genau der Übergang von Hemsworth-Thor zu Portman-Thor im Film vonstatten geht, ist nicht bekannt. In den Comics wird der ursprüngliche Odinssohn durch ein Geheimnis unfähig, seine Waffe zu führen. Vielleicht ist der Donnergott in Thor 4 auch einfach etwas durch seinen Space-Trip mit den Guardians of the Galaxy abgelenkt. Fest steht: Foster tritt die Thor-Nachfolge an - und rettet damit den Mjölnir.

Davon einmal abgesehen hat Hemsworths Thor mit seiner Axt Sturmbrecher ja bereits eine neue Waffe. Die Wiedergeburt des Mjölnir in den Händen seiner Nachfolgerin läutet also ein neues Zeitalter in der Thor-Mythologie ein - und dürfte deswegen einer der meisterwarteten Momente von Thor 4 sein.

Mit Thors Bruder Loki: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision hat eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 neuen Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Matthias, Max und Patrick haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns nach der Avengers-Sitcom WandaVision demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Freut ihr euch auf Jane Fosters Verwandlung in Mighty Thor?