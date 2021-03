Neue Thor 4-Bilder: Muskel-Göttin Natalie Portman radiert einen der größten MCU-Fehlschläge aus

Einer der größten MCU-Fehler lag bisher im Umgang mit Natalie Portmans Figur Jane Foster. Neue Thor 4-Bilder deuten aber an, dass es damit nun vorbei ist.

Die Zeiten, in denen sich schwindsüchtige Intellektuelle in weltenrettende Superhelden verwandelten, sind eindeutig vorbei. Bei DC wie Marvel stehen die Zeichen auf Muskelmasse, wie für Thor 4: Love and Thunder etwa Chris Hemsworths Kraftspiele mit Dwayne Johnson belegen. Auf neuen Set-Bildern lässt jetzt auf Natalie Portmans Jane Foster die Muckis spielen - und damit auch endlich auf den verdienten großen MCU-Auftritt ihrer Figur hoffen.

Natalie Portman als Muskel-Göttin: Das sind die neuen Thor 4-Bilder

Die über einen Thor 4-Fan-Account veröffentlichten Bilder zeigen Natalie Portmans Jane Foster in ganz neuer Form. Für ihre MCU-Rückkehr hat Portman nämlich offenbar ein paar Sonderschichten auf der Hantelbank eingelegt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie bereits bekannt ist, wird Jane Foster in Thor 4: Love and Thunder als Mighty Thor die Nachfolge von Chris Hemsworths Donnergott antreten.

Dafür kommen die Muskeln natürlich gerade recht: Immerhin zeigt sich die weibliche Inkarnation Thors auch in der Comic-Vorlage als Kraftpaket, das sogar ihren Vorgänger in Sachen Macht und Mjölnir-Umgang übertrifft.

Der offizielle Mjölnir aus dem MCU Amazon Deal

© Marvel Comics Auch in der Comic-Vorlage sehr muskulös: Mighty Thor.

Natalie Portmans Muskelaufbau ist allerdings nicht allein der Treue zur Vorlage geschuldet. Vielmehr deutet die nun auch körperlich sichtbare Kraft auf ein ganz neues MCU-Verständnis der lange stiefmütterlich behandelten Jane Foster hin.

Einer der größten MCU-Fehlschläge: Der bisherige Umgang mit Jane Foster

In Sachen Jane Foster hat das MCU nämlich einiges wiedergutzumachen. Dass Portman bei einer solchen Vorgeschichte überhaupt zurückkehrt, kann an sich schon als kleines Wunder verbucht werden. Bisher hat das MCU eher versucht, den Mega-Fehlschlag unter den Teppich zu kehren.

Als Portman sich erstmals als Jane Foster für Thor verpflichten ließ, war das für Marvels Film-Universum ein absoluter Glücksgriff: Das MCU steckte damals in vielerlei Hinsicht noch in den Kinderschuhen und konnte von dem großen Namen der Oscar-Preisträgerin und Harvard-Absolventin nur profitieren.

© Disney Thor als starker Mann, Jane als hilfsbedürftige Frau: Nach Thor 2 kehrte Portman dem MCU den Rücken

Das MCU war damals allerdings nicht nur weniger experimentierfreudig, sondern auch deutlich sexistischer unterwegs: Der erste Black Widow-Auftritt in Iron Man 2 etwa spricht in dieser Hinsicht Bände. Portman, die sich mit viel Elan auf die Rolle einer ernstzunehmenden Wissenschaftlerin vorbereitet hatte, sah Jane Foster zur einseitigen romantischen Figur verkommen, die vom starken Mann Thor gerettet werden musste.

Vor Thor 4: Natalie Portmans Bruch mit dem MCU

Da für Thor 2 aber ursprünglich Wonder Woman-Regisseurin Patty Jenkins verpflichtet werden sollte, ließ sich Portman überreden, erneut in die Rolle Jane Fosters zu schlüpfen. Schließlich landete dann allerdings doch Alan Taylor auf dem Regiestuhl. Medienberichten zufolge war Portman außer sich, zog Thor 2 als vertragliche Verpflichtung durch und kehrte dem MCU auf Nimmerwiedersehen den Rücken.

Mit Thor 4 wurden die Karten allerdings neu gemischt. Der vierte Teil der Donnergott-Saga verspricht ein neues Verständnis der Figur Jane Foster. Und Natalie Portmans Muskeln sind in dieser Hinsicht ein gutes Zeichen.

Neues MCU-Bewusstsein in Thor 4: Darum sind Natalie Portmans Muskeln so wichtig

© Disney Kehrt ebenfalls in Thor 4 zurück: Valkyrie (Tessa Thompson)

Allen Anzeichen nach plant Regisseur Taika Waititi, mit Thor 4 einiges anders zu machen: Nicht nur wird mit Valkyrie die erste bestätigt queere Figur des MCU endlich richtig eingeführt, auch die charakterliche Tiefe Jane Fosters sagt dem Sexismus früherer Tage den Kampf an.

Jede Menge Neuerungen: Alle Infos zu Thor 4: Love and Thunder

Schließlich übernimmt Natalie Portman als Mighty Thor die Rolle einer Göttin, die in Sachen Superkräfte ihren männlichen Vorgänger sogar noch übertrifft. Mit ihrer tragischen Hintergrundgeschichte über Krebs ist es außerdem kaum denkbar, dass Foster erneut zur flachen romantischen Figur verkommt.

Natalie Portmans Thor 4-Muskeln sind nicht nur ein Zeichen von Körperkraft

Dafür steht nun auch Portmans beeindruckender Bizeps. Es geht dabei allerdings nicht so sehr um die Körperform an sich - schließlich können auch Superheldinnen wie Captain Marvel das Universum prima ohne massive Muskelberge retten. Vielmehr zeigen die Thor 4-Bilder, dass Jane Foster als Figur um neue Eigenschaften angereichert wird.

© Disney Neuer und alter Thor: Natalie Portman und Chris Hemsworth

Die Veränderung verspricht, dass Foster nun ihre eigenen Schlachten schlägt. Sie zeigt die Bedeutung der Mighty Thor-Figur fürs MCU, die den gesamten Rest der nordischen MCU-Mythologie erschaudern lassen dürfte.

Zeichen ihrer Macht: Jane Foster holt in Thor 4 den Mjölnir zurück

Die Muskeln sind also nicht automatisch Zeichen einer männlichen Statur als Symbol der Kraft. Sie können vielmehr Zeichen einer rundherum eigenständigen Hauptfigur werden, einer mächtigen Kriegerin und einer revolutionären Wissenschaftlerin. Sie können ein Zeichen dafür sein, dass das MCU seine Fehler aufarbeitet.

Die MCU-Ära nach WandaVision: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision hat eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 neuen Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Matthias, Max und Patrick haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns nach der Avengers-Sitcom WandaVision demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was haltet ihr von Jane Fosters neuen Muskeln?