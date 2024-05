Gratis Lego Star Wars Sets sichern: Jetzt brandneuen TIE-Abfangjäger mit zwei Geschenken schnappen

Lego zelebriert den Star Wars Day. Am 04. Mai gibt es nicht nur reduzierte, sondern auch brandneue Sets. Zur Feier des Tages gibt es von Lego sogar noch zwei Star Wars Sets gratis dazu.

Egal auf welcher Seite der Macht ihr euch befindet, Lego hat für jeden Geschmack etwas dabei. Bei den brandneuen Star Wars Sets könnt ihr euch unter anderem über gigantische Raumschiffe, baubare Figuren und Schlüsselanhänger freuen. Bei einem bestimmten Einkaufspreis gibt es sogar noch ein gratis Set dazu.

Ein Highlight der neuen Serie ist der TIE-Abfangjäger *, der mit 1.931 Bausteinen auch das größte Set der Reihe ist.

Lego Star Wars TIE-Abfangjäger Deal Zu Lego

Das Raumschiff aus Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter kam bei Lego schon im Jahr 2000 auf den Markt, kehrt jetzt aber mit einem verbesserten Design, neuen Bautechniken und authentischen Details zurück. Das sieht man auch an dem Cockpit, das sich mit einer Luke öffnen lässt und Platz für die neue TIE Pilot-Figur bietet. Außerdem enthält das Set einen Mausdroiden, eine Infotafel und einen Baustein zum 25. Jubiläum zum Sammeln.

Lego Lego TIE Abfangjäger mit vielen Details

Ein weiteres Raumschiff-Set, das am Star Wars Day erscheint, ist das Darth Mauls Sith Infiltrator * mit 640 Teilen. Die grünen Geschosse lassen sich über einen Federmechanismus abschießen und drei DRK-1 Sondendroiden können ebenfalls aus dem Raumschiff abgeworfen werden. Die Figuren von Saw Gerrera, Darth Maul, Qui-Gon Jinn und Anakin Skywalker sind mit Laserschwertern und weiterem Zubehör ausgestattet.

Authentische Sammlerstücke von Lego Star Wars

Actionreich wird es mit dem Podrennen in Mos Espa – Diorama *. Hier macht Anakin Skywalkers Jagd auf Sebulba und auf der Tafel findet ihr einen Ratschlag von Qui-Gon Jinns zum Nachlesen. Das 718-teilige Set eignet sich prima zum Ausstellen. Ein weiteres tolles Sammlerstück ist Droideka * mit einer großen Infotafel und einer kleinen Droidenfigur. Wenn ihr die Beine abnehmt und falsch herum wieder anbaut, rollt sich Droideka zu einer Kugel zusammen, auch die Arme lassen sich bewegen.



Minifiguren gibt es dann wieder bei dem Flucht mit dem BARC Speeder-Set *. Neben zwei Troopern aus der 501. Legion gibt es Kelleran Beq und Grogu, der in seiner Schwebewiege im abnehmbaren Beiwagen mitfahren kann. Den bewaffneten Troopern könnt ihr mit Laserschwertern entgegentreten oder sie mit den Shootern aus dem Speeder Bike abschießen.

Lego Star Wars Figuren als BrickHeadz und Schlüsselanhänger

Für 10 Euro erhaltet ihr schon den Klon Commander Cody * aus der beliebten BrickHeadz-Reihe. Bestehend aus 147 Teilen und vielen Details, wie der Phase II-Rüstung und dem Holoprojektor, macht er auf der Bauplatte eine gute Figur als Sammlerstück.

Ganze sechs BrichHeadz erhaltet ihr in dem 732-teiligen Set Die dunkle Bedrohung *. Freut euch auf Jar Jar Binks, Anakin Skywalker, Queen Amidala, Captain Panaka, Qui-Gon Jinn und Darth Maul. Ebenfalls neu bei Lego erscheinen die zwei neuen Schlüsselanhängerfiguren von Luke Skywalker * und dem Imperator Palpatine *.

25 Jahre Lego Star Wars im Bildband zusammengehalten

Lego Star Wars Fans sollten sich auch den 312-seitigen Bildband The Force of Creativity * ansehen. Dieser erzählt die seit 25 Jahren andauernde Kooperation zwischen Lego und Lucasfilm und mit zahlreichen Insiderinterviews, unveröffentlichten Skizzen und Charakterentwürfen. Ihr erhaltet Einblicke in die Entwicklung beliebter Bausets und der Videospiele.

Gratis Lego Star Wars Sets zum Star Wars Day

Zwei Lego Star Wars Sets gibt es ab einem bestimmten Mindestbestellwert im Zeitraum vom 01. Mai (für Lego Insider) bis zum 05. Mai gratis dazu, solange der Vorrat reicht. Ab einem Einkaufswert von mindestens 40 Euro bekommt ihr den 75-teiligen AAT Polybag. Solltet ihr in eurem Einkaufskorb bei mindestens 160 Euro landen, gibt es die Trade Federation Troop Carrier im Wert von 30 Euro kostenlos dazu.

Es werden bei dem Bestellwert nur Sets aus der Lego Star Wars Serie berücksichtigt, egal ob es sich dabei um neue Sets oder reduzierte handelt, der Bildband wird bei der Aktion aber nicht berücksichtigt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.