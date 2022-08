Grease-Star Olivia Newton-John ist tot: Die Pop-Ikone glänzte in einem der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten

100 Millionen Platten verkaufte sie. Filmfans werden Olivia Newton-John besonders im Hit-Musical Grease in Erinnerung behalten. Nun ist die Sängerin und Schauspielerin gestorben.

Sie spielte die Hauptrolle in einem der größten Film-Musicals überhaupt – und in einem legendären Fantasy-Flop. In ihrer Filmkarriere lernte die Sängerin Olivia Newton-John die Höhen und Tiefen des Geschäfts im Schnelldurchlauf kennen. Mittlerweile besitzt aber nicht nur der Hit Grease mit John Travolta, sondern auch das Desaster Xanadu Kultstatus, auch dank der Talente der Australierin. Wie gestern bekannt wurde, ist Olivia Newton-John im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit gestorben. In bewegenden Worten nahm auch John Travolta Abschied von der Musik-Ikone.

Olivia Newton-John war eine der erfolgreichsten Sängerinnen der 70er und 80er

Geboren in Großbritannien, emigrierte Olivia Newton-John im Alter von sechs Jahren mit ihrer Familie nach Australien. Dort lebte sie ihre Leidenschaft für die Musik bereits mit 14 Jahren in Girl Groups mit Klassenkameradinnen aus, bevor sie durch diverse Fernsehauftritte eine professionelle Laufbahn einschlug. Als sie 1978 in der Verfilmung des Broadway-Musicals Grease zu sehen war, hatte Newton-John bereits zahlreiche Nummer-1-Hits aufgenommen. Mit Songs wie If Not For You, I Honestly Love You und Physical gehörte sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen der 70er und 80er Jahre und verkaufte im Laufe ihrer Karriere über 100 Millionen Platten weltweit.

Ihren ersten Film drehte sie bereits in den 60er Jahren, doch ihr dritter Leinwandauftritt schrieb Filmgeschichte. In Grease spielte sie die australische Schülerin Sandy Olsson, die sich im Urlaub in Danny Zuko (John Travolta) verliebt. Als sie an eine amerikanische High School wechselt, trifft sie die verloren geglaubte Sommer-Liebe wieder. Im Hit Summer Nights schwelgen die beiden in (durchaus unterschiedlichen) Erinnerungen an die gemeinsame Zeit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das 50er-Jahre-Retro-Musical mauserte sich zum enormen Erfolg, wurde der zweiterfolgreichste Film von Paramount nach Der Pate und trug zeitweise des Titel des erfolgreichsten Musicals aller Zeiten.

Nach Grease folgte ein legendärer Flop

Grease markierte den Höhepunkt von Olivia Newton-Johns Filmkarriere, die als nächstes einen ziemlichen Rückschlag hinnehmen musste. Im Fantasy-Musical Xanadu war sie 1980 als mythische Muse zu sehen, die sich in einen jungen Künstler verliebt. Bei Kritik und Publikum fiel der Film durch. Er inspirierte sogar den Gründer der Goldenen Himbeere zur Einführung des "Preises" für den schlechtesten Film. Doch, und das spricht auch für den Status von Olivia Newton-John in dieser Zeit, der Soundtrack verkaufte sich extrem gut.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für Zwei vom gleichen Schlag trat sie 1983 noch einmal an der Seite von John Travolta vor die Kamera. In den frühen 90er Jahren, kurz vor einer Comeback-Tour, wurde bei Olivia Newton-John eine Krebserkrankung diagnostiziert. In den Folgejahren setzte sie sich als Aktivistin für die Krebsforschung sowie den Umwelt- und Tierschutz ein, sie nahm weitere Alben auf, drehte Fernseh- und Independent-Filme. Eine ihrer letzten Rollen übernahm sie 2017 in der Katastrophenkomödie Sharknado 5: Global Swarming. Im selben Jahr erkrankte sie erneut an Krebs.

Am Montag hat ihr Ehemann John Easterling bekanntgegeben , dass Olivia Newton-John im Kreis ihrer Familie gestorben ist. Sie wurde 73 Jahre alt.

John Travoltas Abschiedsworte für Olivia Newton-John

In einem Instagram-Post nahm Kollege John Travolta Abschied von der Sängerin, mit der er einen seiner größten Erfolge feierte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Meine liebste Olivia, du hast unser aller Leben so viel besser gemacht. Dein Einfluss war unglaublich. Ich liebe dich so sehr. Wir werden dich in Zukunft vermissen und werden uns alle wiedersehen. Ich bin dein vom ersten Moment, in dem ich dich gesehen habe und für immer!

Dein Danny, dein John!