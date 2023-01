Größer als Dwayne Johnson: Der einzige DC-Held, der eine Zukunft hat, kehrt im neuen Trailer für Shazam 2 zurück

Shazam ist der Underdog unter den DC-Helden und schon im März kehrt er für sein zweites Kino-Abenteuer zurück. Wir haben den neuen Trailer für Shazam 2: Fury of the Gods für euch.

Dwayne Johnsons DC-Blockbuster Black Adam kostete etwa doppelt so viel wie Shazam!, aber spielte trotzdem nicht so viel ein wie der erste Einsatz von Teenager Billy Batson Asher Angel. Das dürfte einer der Gründe sein, warum es während der aktuellen DC-Umstrukturierung relativ ruhig um Shazam geblieben ist.

Im März muss der magische Superheld jedoch beweisen, dass er dem Superhelden-Publikum im Gedächtnis geblieben ist – und eine Zukunft im neuen DC-Universum verdient. Dann startet Shazam 2: Fury of the Gods, für den heute ein neuer Trailer veröffentlicht wurde.

Schaut euch hier den neuen deutschen Trailer für Shazam 2: Fury of the Gods an:

Shazam 2: Fury of the Gods - Trailer 2 (Deutsch) HD

Worum geht's in der Fortsetzung von Shazam?

Die offizielle Handlungsbeschreibung für Shazam 2 lautet wie folgt:

Ausgestattet mit der Macht der Götter, lernen Billy Batson und die andern Pflegekinder noch immer, wie sie das Teenager-Leben mit ihren erwachsenen Superhelden-Alter-Egos jonglieren können. Doch als die Töchter des Atlas, ein rachsüchtiges Trio uralter Götter, auf die Erde kommen und nach der Magie zu suchen, die ihnen vor langer Zeit gestohlen wurde, werden Billy – a.k.a. Shazam – und seine Familie in einen Kampf um ihre Superkräfte, ihre Leben und das Schicksal der Menschheit geworfen.

Wann kommt Shazam 2: Fury of the Gods ins Kino?

Shazam 2: Fury of the Gods startet am 16. März 2023 in den deutschen Kinos. Zachary Levi (Shazam) und Asher Angel (Billy) kehren in ihren Rollen zurück. Neu im Ensemble sind hingegen die Töchter des Atlas: Helen Mirren (The Queen) spielt Hespera, Lucy Liu (Kill Bill) übernimmt die Rolle von Kalypso und Rachel Zegler (West Side Story) gibt Athena. Regie führt erneut David F. Sandberg.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

