"Größte Peinlichkeit seiner Karriere": Jean-Claude Van Damme arbeitet seit über 15 Jahren an Action-Fiasko, das einfach nicht fertig wird

Jean-Claude Van Damme arbeitet seit den 2000er Jahren an einem eigenen Action-Film mit Botschaft, der schon vier verschiedene Titel hatte und nach wie vor auf sich warten lässt.

Mit JCVD von 2008 erlebte Action-Star Jean-Claude Van Damme ein überraschendes Revival, dessen Momentum er für ein eigenes Filmprojekt mit persönlicher Bedeutung ausnutzen wollte. So machte er sich an seine erste Regiearbeit seit The Quest und drehte in Eigenproduktion einen von ihm geschriebenen Actioner mit sich selbst in der Hauptrolle.

Aktuell trägt der Film wieder seinen ursprünglichen Titel The Eagle Path, zwischenzeitlich hieß er aber auch schon Full Love, Soldiers und Frenchy. Ein Verleih scheint sich aber immer noch nicht erbarmt zu haben.

Jean-Claude Van Dammes Action-Desaster, das nicht fertig wird und keinen Abnehmer findet

In The Eagle Path geht es um einen ehemaligen Söldner namens Frenchy (Van Damme), der von seiner Vergangenheit traumatisiert als Taxifahrer in Ostasien arbeitet. Als er eine Frau vor Auftragskillern beschützen will, trommelt er ein Team von Spezialisten zusammen – doch dann wird es unkonventionell für einen Action-Thriller.

Bereits 2010 berichtete The Wrap vom katastrophalen Screening des Films in Cannes, wo Van Damme persönlich den Ausgang versperrt haben soll, damit niemand seinem Magnum Opus entfliehen kann. Einen Distributor fand er trotzdem nicht. Fantastic Fest-Direktor Tim League sagte gegenüber dem Magazin: "Es könnte die größte Peinlichkeit seiner Karriere sein. Gerade, wenn er einem mit JCVD Hoffnung gemacht hatte."

In der Vergangenheit hatte sich Van Damme eher durch fragwürdigeres Verhalten am Set in Verruf gebracht, was damals noch auf schwerwiegende Suchtprobleme seinerseits zurückging.

Van Dammes Herzensprojekt mit Hindernissen

Erstaunlicherweise konnte Van Damme Stanley Kubricks langjährigen Kameramann Douglas Milsome für sein Filmprojekt gewinnen, mit dem er sich allerdings während der Dreharbeiten verstritt. Der Action-Streifen soll laut Screening-Teilnehmern mit einer ambitionierten Sequenz enden, die an 2001: Odyssee im Weltraum erinnert, um nach der gewohnten Karacho-Action auf einer Umwelt-Message über Liebe, Leben und das Ende der Welt auszuklingen. Ein kreativer Schritt, mit dem niemand außer Van Damme selbst einverstanden war.

15 Jahre und mehrere Nachdrehs sowie Umbenennungen später ist The Eagle Path immer noch nicht erschienen. Auf der offiziellen Website von Rodin Entertainment heißt es nach wie vor "bald", doch das heißt es in verschiedener Form schon seit 2010.

Schaut hier den Trailer zu The Eagle Path:

The Eagle Path - Trailer (Englisch) HD

Noch persönlicher ist das verfluchte Filmprojekt für den Action-Star der 80er und 90er durch die Beteiligung seiner beiden Kinder Kristopher Van Varenberg und Bianca Bree, die beide im Cast mitwirkten. Hoffen wir, dass der Film noch herauskommt, bevor sie das heutige Alter ihres ambitionierten Vaters erreichen. Dann werden wir endlich erfahren, ob es sich dabei um das große Meisterwerk einer ehemaligen Action-Ikone handelt, oder ein prätentiöses Egotrip-Desaster wie The Room oder zuletzt Megalopolis.