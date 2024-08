Größte Streaming-Überraschung des Sommers: 3,5-stündiges Schlachten-Epos von Meisterregisseur veröffentlicht

Wir haben fast schon den Glauben verloren, dass er wirklich existiert. Nun hat Ridley Scott doch den monumentalen Director's Cut von Napoleon mit der Streaming-Welt geteilt.

Letztes Jahr im November brachte Ridley Scott einen seiner größten Filme ins Kino. Die Rede ist von dem Historienepos Napoleon, das uns durch die französische Geschichte führt und mit zahlreichen Schlachten aufwartet. Von Anfang an war klar: Im Kino bekommen wir nur die gekürzte Fassung des gigantischen Werks zu sehen.

Scott sprach damals von einem 4,5-stündigen Director's Cut, der mit einer Vielzahl an Momenten aufwarten soll, die nicht für die Leinwand bestimmt sind. Doch dann wurde es überraschend ruhig um die verlängerte Version. Hatte Scott die Pläne etwa heimlich begraben? Nein, keine Panik! Der Regisseur hält an seinem Versprechen fest.

205 Minuten Kriegstreiben: Ridley Scott bringt den Director's Cut von Napoleon endlich zu Apple TV+

Vor wenigen Stunden wurde der Director's Cut von Napoleon exklusiv bei dem Streaming-Dienst Apple TV+ veröffentlicht. Wenn ihr ein Abo habt, könnt ihr euch direkt hineinstürzen in das epische Schlachtentreiben, das von Joker-Star Joaquin Phoenix als Napoleon Bonaparte angeführt wird. Euch erwarten 48 Minuten mehr als im Kino.

Hier könnt ihr den Trailer zum Director's Cut von Napoleon schauen:

Napoleon: The Director’s Cut - Trailer (Deutsch) HD

Insgesamt kommt der Director's Cut von Napoleon auf eine Laufzeit von 205 Minuten, was nur eine Minute kürzer ist als Martin Scorseses ebenfalls unter dem Dach von Apple TV+ entstandenen Amerika-Epos Killers of the Flower Moon. Im Kino ging Napoleon nur 158 Minuten. Wir dürfen gespannt sein, was die neue Fassung zu bieten hat.

Director's Cuts sind bei Scott keine Seltenheit. Selbst seine Meisterwerke Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt und Blade Runner hat er im Verlauf der vergangenen Jahre (mehrmals) überarbeitet. Besonders hoch im Kurs steht bei Fans die verlängerte Version von Königreich der Himmel – Kingdom of Heaven.

Und wo wir gerade bei Director's Cuts sind: Es ist fast poetisch, dass dieser August von zwei ähnlich angelegten Großprojekten gerahmt wird. Anfang des Monats enthüllte Zack Snyder seine Director's Cuts von Rebel Moon bei Netflix. Jetzt liefert Scott zum Ende die Napoleon-Zugabe nach. Reichlich Stoff für ausgiebige Streaming-Abende.

Nach dem Director's Cut von Napoleon: Ridley Scott hat bereits sein nächstes Kino-Epos in den Startlöchern

Scotts Priorität bleibt aber das Kino. Noch dieses Jahr bringt er ein weiteres Epos in die Lichtspielhäuser. Die Rede ist von der heiß erwarteten Fortsetzung Gladiator II. Ab 14. November 2024 beginnt das martialische Treiben im Kolosseum. Ob es wohl einen Daumen nach oben oder eher einen nach unten gibt? Wir werden es sehen.