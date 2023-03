Größter Avatar-Liebling kehrt in Teil 3 der Sci-Fi-Reihe zurück – aber sein Erzfeind auch

Avatar 3 wird nicht nur ein Wiedersehen mit den Na'Vi auf die Leinwand bringen. Auch eine der tollsten Neuzugänge aus Teil 2 kehrt zurück. Und sein schlimmster Gegner.

Viele Sci-Fi-Fans konnten sich an Avatar 2: The Way of Water gar nicht satt sehen. Aber nicht etwa wegen der Na'Vi-Familie um Jake Sully (Sam Worthington), sondern aufgrund des neu eingeführten Wal-Volkes der Tulkun. Insbesondere deren Außenseiter Payakan hatte es vielen angetan. Für Avatar 3 ist jetzt seine Rückkehr bestätigt.

Avatar 2-Liebling steht für Teil 3 eine mörderische Schlacht bevor

Im Gespräch mit The Wrap erklärte Produzent Jon Landau jetzt, dass es im nächsten Teil der Sci-Fi-Reihe definitiv ein Wiedersehen mit dem edlen Meeresgeschöpf geben werde. Payakans Beliebtheit unter den Zuschauer:innen habe ihn überrascht, so Landau. Er habe lange darum kämpfen müssen, dass der Tulkun als eigenständige Figur des Drehbuchs begriffen werde.

Disney Payakan in Avatar 2

Wie der Produzent aber bereits vor einigen Wochen enthüllte, soll auch Payakans größter Feind aus Teil 2 im Nachfolger wieder dabei sein. Tulkun-Jäger Scoresby (Brendan Cowell) verlor im Kampf gegen den Pandora-Wal einen Arm. Aller Voraussicht nach könnte er seinen Gegner aus Rachegelüsten in eine mörderische Schlacht verwickeln.

Wann kommt der Sci-Fi-Blockbuster Avatar 3 ins Kino?

Avatar 3 soll am 18. Dezember 2024 in die deutschen Kinos kommen. Teil 4, und 5 der Sci-Fi-Reihe werden mit zweijährigem Abstand folgen. Wie lange den Fans die Tulkun dabei erhalten bleiben, muss sich erst noch zeigen.

