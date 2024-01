"Hat mein Leben komplett versaut": The Girls of the Playboy Mansion-Star Kendra Wilkinson kämpfte nach der Kult-Serie jahrelang mit Depressionen

Die Serie The Girls of the Playboy Mansion begeisterte Mitte der 2000er das VIVA-Publikum. Für Star Kendra Wilkinson wurde sie zum Alptraum.

Wer bei Musiksendern an Musik denkt, hat die 2000er nicht erlebt. Anfang des neuen Jahrtausends wurden MTV, VIVA und VIVA 2 mit einer Myriade an Show-Formaten wie Pimp My Ride, neXt oder Punk'd geflutet. Besonders gefeiert war auch die Reality-Serie The Girls of the Playboy Mansion, die das wenig alltägliche Leben von Playboy-Model Kendra Wilkinson und ihren Kolleginnen hinter den Hecken von Hugh Hefners berüchtigter Villa begleiteten.

20th Century Fox Home Entertainment Kendra Wilkinson (l.) mit Holly Madison und Bridget Marquardt in The Girls of the Playboy Mansion

Was viele damals als unschuldiges Trash-Vergnügen amüsierte, war für Wilkinson Teil eines Alptraums, wie sie heute erkennt. Gegenüber People sprach sie über ihren ungesunden Lebensstil in der Serie und Jahre der Depressionen, die sich an deren Ende anschlossen.

The Girls of the Playboy Mansion schädigte Kenra Wilkinsons Leben

Im Gespräch erklärte Wilkinson:

Ich empfand nach der Serie tiefe Reue. Ich hatte vor und während der Serie Depressionen. Ich trank viel. Ich war für die Parties dabei [....]. Nicht, weil ich mit Hugh Hefner zusammen sein wollte.

Sie könne sich nicht mehr erklären, warum sie in so jungen Jahren mit Hefner Sex gehabt habe, so die heute 38-jährige Wilkinson. Auch Entscheidungen wie Brustvergrößerungen oder das Bleichen ihrer Haare seien ihr heute ein Rätsel. Das Leben in der Playboy-Villa habe sie verunsichert: "Ich hasste meine Brüste, meinen Körper, mein Gesicht. Am Ende hasste ich mich selbst. [...] Playboy hat mein Leben komplett versaut".

The Girls of the Playboy Mansion, das im Original The Girls Next Door heißt, wurde zwischen 2005 und 2010 erstmals ausgestrahlt. Wilkinson stieg 2008 aus. Im Kielwasser der Playboy-Serie war sie in ihren eigenen Reality-Formaten Kendra, Kendra on Top und Kendra Sells Hollywood zu sehen. Die Shows begleiteten Wilkinsons Leben als Ehefrau und Mutter, später auch ihren Berufseinstieg als Immobilienmaklerin. Aber als der Reality-Erfolg schließlich ausblieb und ihre Ehe zerbrach, holte sie der Kampf um ihre mentale Gesundheit ein.

Discovery+ Kendra Wilkinson in Kendra Sells Hollywood

"Ich starb an Depressionen", berichtet sie dem People Magazine über eine Panikattacke, in der die Spätfolgen ihres Lebenswandels 2023 schließlich kulminierten. "Ich war am Ende meines Lebens und wurde psychotisch. [...] Irgendwann sah ich meinen Ex-Mann an und sagte: 'Bring mich ins Krankenhaus.'"

The Girls of the Playboy Mansion ist für Kendra Wilkinson ein abschreckendes Beispiel

Erst Wochen regelmäßiger Therapie konnten ihre Wunden schließlich heilen. "Heute fühle ich mich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder wie ich selbst", so Wilkinson. Der Rückblick auf ihre Playboy-Zeit dient ihr mittlerweile als abschreckendes Beispiel: "Meine Tochter soll nicht so sexualisiert werden wie ich. Als Mutter frage ich mich, was passiert ist, dass ich mit 18 einen älteren Mann daten wollte. Was brachte mich an diesen Punkt?" Sie habe eingesehen, dass sich ihre Depression nicht alleine besiegen lasse. Und fühle sich dank ihrer Therapie nun endlich wieder stark.

Der richtige Umgang mit Depressionen ist die eine Lehre, die sich aus Kendra Wilkinsons Beispiel ziehen lässt. Die andere ist der richtige Umgang mit der zweifelhaften Unschuld von Reality-Formaten wie The Girls of the Playboy Mansion. Wäre VIVA mal lieber bei der Musik geblieben.

Telefonseelsorge: Wenn ihr euch von der Thematik betroffen fühlt, kontaktiert umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110-111 oder 0800-1110-222 erhaltet ihr Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus scheinbar aussichtslosen Situationen aufzeigen konnten.



