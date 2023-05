Großartige Sci-Fi-Welt doch nicht gestorben: Alita 2 soll kommen und zwar mit Unterstützung von Avatar 2

Für das Sci-Fi-Epos Alita: Battle Angel ist ein Sequel geplant. Alita 2 wird von James Camerons technischen Erfahrungen mit Avatar 2 profitieren, wie jetzt ein Produzent enthüllte.

Sci-Fi-Fans dürfen sich freuen. Die beliebte Manga-Adaption Alita: Battle Angel soll ein Sequel bekommen. Und zwar offenbar mit einem runderneuerten Look. Produzent James Cameron soll nämlich für die Fortsetzung Avatar 2: The Way of Water-Technik beisteuern.

Avatar 2 soll Sci-Fi-Figuren in Alita 2 menschlicher machen

Wie Camerons Produktions-Kollege Jon Landau gegenüber Screenrant enthüllte, sollen insbesondere die Figuren von der neuen Technologie profitieren. Man habe beim Avatar 2-Dreh erkannt, wie viel mehr mimische Nuancen und Subtilitäten man humanoiden Figuren nun geben könnte. Avatar 2 habe vom ersten Alita-Film profitiert, so Landau. Jetzt sei es Zeit für eine Gegenleistung.

Momentan werden Gespräche über das Sci-Fi-Sequel zu Alita geführt. Diese Tatsache allein wird manchen Fan überrascht haben. Alita: Battle Angel gefiel zwar vielen Zuschauenden, ein Kino-Erfolg war der Film aber nicht.

Wann kommt Alita: Battle Angel 2 ins Kino?

Wann genau eine Fortsetzung des Sci-Fi-Krachers kommt, steht momentan aber noch nicht fest. Gemessen am sehr frühen Stadium der Entwicklung rechnen wir nicht vor Mitte 2025 mit dem Film.

