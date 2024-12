Großartiger Western-Klassiker streamt noch kurze Zeit gratis: Er beeinflusste Meister wie Clint Eastwood und Sam Peckinpah

Wer einen der absoluten Western-Klassiker nachholen will, muss sich sputen. Noch fünf Tage streamt der Film, der Clint Eastwood, Sam Peckinpah, Arthur Penn und viele andere inspirierte.

Ein geheimnisvoller Fremder, ein rücksichtsloser Bösewicht und ein Regisseur, der sich in so gut wie jedem Genre auszeichnete. Das gibt es in George Stevens ikonischem Western-Klassiker Mein großer Freund Shane zu bewundern, der für ein paar Tage gratis streamt (mehr dazu weiter unten). Diese Chance solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

In dem Western kommt ein geheimnisvoller Fremder einer Familie zu Hilfe

Farmer Joe Starrett (Van Heflin) hat mit seiner Ehefrau Marian (Jean Arthur) und Sohnemann Joey (Brandon deWilde) ein einfaches Leben in Wyoming aufgebaut. Ihr Frieden wird jedoch von den Handlangern des rücksichtslosen Viehzüchters Ryker (Emile Meyer) bedroht, der die machtlosen Bauern gewaltsam vertreiben möchte.

Eines Tages erscheint ein mysteriöser Fremder namens Shane (Alan Ladd) in der Gegend. Er findet Arbeit bei den Starretts und freundet sich mit Joey an. Es stellt sich heraus, dass Shane ein erfahrener Revolverheld ist, der fest entschlossen ist, den Farmern im Kampf gegen Rykers Männer beizustehen.

Clint Eastwood drehte ein heimliches Remake des Western-Klassikers

Die Geschichte überzeugt mit ihrem Minimalismus und das Ende – das hier natürlich nicht gespoilert wird – geht ans Herz, wie es nur wenige andere Western vermögen. Inklusive eines der berühmtesten letzten Sätze der Filmgeschichte. Entsprechend oft wurde der Film über die Jahre parodiert und referenziert, ob in Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug oder Logan - The Wolverine und Pulp Fiction.

Kaum ein Filmemacher arbeitete sich allerdings so intensiv an Mein großer Freund Shane ab wie Clint Eastwood. Mit seiner Regiearbeit Pale Rider - Der namenlose Reiter drehte Eastwood 1985 eine Art düsteres Remake des Klassikers von George Stevens. Darin betet die Tochter einer Goldschürferfamilie um Hilfe gegen einen rücksichtslosen Industriellen. Am nächsten Tag erscheint ein berittener Fremder (Eastwood). Die Parallelen zur Story von Mein großer Freund Shane sind offensichtlich.

Mein großer Freund Shane verbirgt unter seiner hübschen Oberfläche einen brutalen Kern

Der Western lohnt sich nicht zuletzt wegen seines gelungenen Balanceakts zwischen Charakterdrama und harter Grenzland-Gewalt. Regisseur Stevens hatte sich nach seinen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg vorgenommen, die Genre-typischen Schießereien realistischer darzustellen. Deshalb wurde die Lautstärke der Schüsse verstärkt, ihre Wirkung mithilfe von Drahtseilen verbildlicht. Für die 50er und besonders für einen Western über die entzückende Freundschaft eines Kindes und eines früheren Revolverhelden fiel die Gewaltdarstellung erstaunlich drastisch aus.

Arthur Penn bediente sich der Mittel später bei Bonnie & Clyde und Blut-Choreograf Sam Peckinpah (The Wild Bunch) bezeichnete Mein großer Freund Shane als Wendepunkt für die Darstellung von Western-Shootouts. Jede (Gewalt)Tat zieht in dem Film spürbare Konsequenzen nach sich. Es ist ein starker Kontrast zu den pittoresken Landschaftsaufnahmen.

Ohne die Figuren wäre das wenig mehr als eine hübsche Verpackung. Gruppiert werden sie um Alan Ladds engelsgleichen Shane, der sich zu Sehnsuchtsfigur und Spiegel seiner Umgebung entwickelt. Für den kleinen Joey ist er der fleischgewordene Abenteuerheld aus Gute-Nacht-Geschichten. Für seine Mutter Marian verkörpert Shane den Traum eines anderen Lebens. Und für den wunderbar abscheulichen Schurken Wilson (Jack Palance) spricht Shane die Einsicht aus, die er sich selbst nicht eingestehen mag. Dass nämlich Männer wie er der Vergangenheit angehören und die Zukunft in den Händen der Joe Starretts dieser Welt liegt.

So könnt ihr Mein großer Freund Shane im TV schauen und gratis streamen

Der Western wird bei Arte im Nachmittagsprogramm gezeigt, und zwar am 24. Dezember (15:20 Uhr) und am 30. Dezember (14:15 Uhr). So lang müsst ihr aber nicht warten, denn er steht derzeit in der Arte-Mediathek zum Streamen bereit. Ihr könnt ihn als ohne Abo oder Account schauen, allerdings nur noch bis Sonntag, dem 22. Dezember.