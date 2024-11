Mit diesem Film rettete Clint Eastwood vor 39 Jahren den Western – und heute ist er trotzdem fast vergessen

In den 80ern war der Western nach einem legendären Flop fast verloren. Bis Clint Eastwood das Genre mit einem Rache-Epos rettete, das viel zu wenige kennen.

Nie wieder Western. Das könnte die Haltung vieler Hollywood-Produzent:innen in den 80ern gewesen sein. Wer Rang und Namen hatte, machte um das Genre zu dieser Zeit einen Riesenbogen. Denn ein größenwahnsinniger Regisseur hatte es mit einem unfassbaren Mega-Flop auf Jahre hin verbrannt. Zumindest, bis Clint Eastwood kam und mit dem Rache-Epos Pale Rider bewies, dass es noch ein Publikum für Colts und Cowboyhüte gab.

Warum war der Western in den 1980ern tot?

Der amerikanische Western hatte seinen Höhepunkt in den 40ern und 50ern mit Werken wie Red River erreicht: Filme, in denen der Mythos des Alten Westens und der weißen Gesellschaft unangetastet blieb. Aber mit dem Vietnamkrieg und der Gegenkultur der 60er musste sich das Genre immer wieder neu erfinden, um erfolgreich zu bleiben.

So ist auch der internationale Erfolg zynischer Italo-Western wie Zwei glorreiche Halunken oder die Produktion subversiver "Anti-Western" wie McCabe & Mrs. Miller zu erklären. Schließlich wurde das altehrwürdige Genre auch von den jungen Filmemachern des New Hollywood aufgegriffen, denen die Studios nach Mega-Hits wie French Connection, Der Pate oder Der weiße Hai quasi jede Freiheit ließen. Der Western Heaven's Gate – Das Tor zum Himmel sollte all das für immer beenden.

Das gigantomanische Western-Projekt des gefeierten Neulings Michael Cimino (Die durch die Hölle gehen) platzte von Anfang an aus allen Nähten. Der Regisseur ließ einen alten Zug für 150.000 Dollar durchs ganze Land transportieren, baute für den Dreh eine ganze Western-Stadt und ein Camp, in dem 1200 Statist:innen reiten lernten. Laut einem BBC -Bericht untersagte er bisweilen Pausen und brachte seine Darsteller:innen durch laxe Sicherheitsvorkehrungen in Gefahr.

Die Kritiker:innen wetzten bei Reportagen von derartigem Größenwahn schon die Messer. Als Ciminos Film schließlich ins Kino kam, hatte er das Vierfache seines ursprünglichen Budgets verschlungen und war 220 Minuten lang. Die Reaktionen waren so vernichtend und die Unkosten so hoch, dass viele den Film für den Untergang seines Studios United Artists verantwortlich machen.

Clint Eastwood hat den Western mit Pale Rider gerettet

Nach dem Desaster galt der Western Investor:innen und Produzent:innen in Hollywood als rotes Tuch. Zudem fehlte dem Genre mit Clint Eastwood einer seiner größten Stars: Nach Der Texaner hatte er 1976 den ernsten Western-Stoffen den Rücken gekehrt und sich Action-Filmen wie Der Mann, der niemals aufgibt oder Firefox zugewandt. Aber er vermisste offenbar seinen Cowboyhut. Und die Fans ihn.

1985 brachte er Pale Rider ins Kino: Die Geschichte eines namenlosen Mannes, der sich kleidet wie ein Prediger und Siedler:innen gegen einen brutalen Minenbaron beisteht. Eine klassische Western-Geschichte mit mystischen Elementen, knallharten Schießereien und Eastwood in seiner alten Rolle. Das Publikum liebte es. Laut Screen Rant machte es Pale Rider zum erfolgreichsten Western der 80er.

Für das Genre war es mehr als nur ein kurzer Lichtblick: Der Erfolg zeigte Geldgebern, dass sie auf den Western noch zählen konnten. Ohne Pale Rider hätte es Der mit dem Wolf tanzt womöglich nie gegeben, der in den 90ern ein Revival des Genres auslöste.

Eastwood selbst muss aber gespürt haben, dass die einstigen Höhen des Western nie wieder erreicht werden sollten. 1992 verabschiedete er sich endgültig von dem Genre, das ihn über 30 Jahre lang begleitet hatte. Und formulierte mit Erbarmungslos einen Epilog von solcher Schlagkraft, dass ihm seit 32 Jahren niemand wirklich etwas hinzufügen kann.

