Große Free-TV-Premiere heute: Action-Blockbuster mit Dwayne Johnson, der den Weihnachtsmann retten muss

Das gibt es wirklich selten: Weihnachtsfilme, die im Gewand eines großen Action-Blockbusters daherkommen. Heute Abend könnt ihr euch ein Prachtexemplar dieser Gattung im TV gönnen.

Ein Actionfilm im Weihnachtsprogramm? Die Rede muss von Stirb langsam sein. Falsch gedacht! Während sich Filmfans nach wie vor darüber streiten, ob der Bruce Willis-Klassiker wirklich ein richtiger Weihnachtsfilm ist, feiert heute Abend ein Action-Blockbuster seine Free-TV-Premiere, der sich definitiv als Weihnachtsfilm qualifiziert.

In Red One – Alarmstufe Weihnachten darf nämlich nicht nur Dwayne "The Rock" Johnson seine Muskeln spielen lassen. Nein, auch Väterchen Frost tritt höchstpersönlich in Erscheinung und gibt dem Kracher damit offiziell das Siegel Weihnachtsfilm. Um 20:15 Uhr läuft die Sause auf Sat.1. Hier findet ihr alle Streaming-Optionen zu Red One.

Free-TV-Premiere von Red One: Dwayne Johnson vermasselt seinen Job gewaltig

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich Callum Drift (Dwayne Johnson), der nur einen Job hat: Er muss auf den Weihnachtsmann aufpassen. Als Leiter der Abteilung E.L.F. ist er für die Sicherheit des guten alten Nicks (J.K. Simmons) verantwortlich. Ausgerechnet einen Tag vor Heiligabend versagen jedoch sämtliche Sicherheitssysteme.

Daraufhin sieht sich Callum gezwungen, mit dem findigen Hacker Jack O'Malley (Chris Evans) zusammenzuarbeiten, um seinen Chef wiederzufinden. Denn noch schlimmer als ein verschwundener Santa Claus wäre gähnende Leere unter dem Tannenbaum. Zu dumm nur, dass Jack für den Zauber der Weihnacht nichts als Zynismus übrig hat.

Red One folgt somit der Dynamik einer klassischen Buddy-Action-Komödie: Zwei ungleiche Figuren müssen an einem Strang ziehen, obwohl sie sich überhaupt nicht ausstehen können. Dabei werden ihnen allerlei Hindernisse in den Weg gelegt, die sie aufgrund ihrer ausgestellten Differenzen nur noch mehr ins Stolpern bringen.

Red One ist ein Action-Blockbuster der Marke Dwayne Johnson – nur eben mit Weihnachtseinschlag

Inszeniert wurde Red One von Jake Kasdan, der bereits zahlreiche Hollywood-Komödien gedreht hat und ebenfalls hinter den Jumanji-Filmen mit Dwayne Johnson steckt. Ein weiterer Johnson-Verbündeter an Bord von Red One ist Chris Morgan, seines Zeichens Drehbuchautor von einem Großteil der Fast & Furiuous-Filme.

Mit andren Worten: Johnson hat ein Team versammelt, um sich einen weiteren Blockbuster maßschneidern zu lassen – inklusive ruppigen Schneemännern als Handlangern und einem Krampus, den man so schnell nicht mehr vergisst. Ja, Red One hat einige Dinge zu bieten, die man gesehen haben muss, um sie zu glauben.