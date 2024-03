Große Free-TV-Premiere heute bei ProSieben: The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco in bizarrer Serienkiller-Geschichte

Kaley Cuoco wurde als Penny in The Big Bang Theory berühmt. Ab heute könnt ihr den Star in einer witzigen neuen Serie bei ProSieben sehen, in der sie als True-Crime-Fan einen Serienkiller jagt.

Nach ihrem Durchbruch mit The Big Bang Theory bleibt Penny-Star Kaley Cuoco weiterhin fleißig im Seriengeschäft. Neben ihrer Rolle in den 2 Staffeln The Flight Attendant über eine Flugbegleiterin mit tödlichen Gedächtnislücken ist sie auch in einer Serie zu sehen, die ProSieben ab heute als deutsche Free-TV-Premiere ausstrahlt. In Based on a True Story will sie als True-Crime-Fanatikerin einen Serienmörder überführen.

Free-TV-Premiere bei ProSieben: Darum geht es in Based on a True Story mit Kaley Cuoco

In der Comedy-Serie spielt Cuoco Ava Bartlett, die True-Crime-Storys und Serienkiller-Mythen liebt. Ihr eigenes Privatleben wächst ihr dagegen über den Kopf. Ihr Ehemann Nathan (Chris Messina) hat gerade seinen Job verloren und gemeinsam bekommt das Paar bald Nachwuchs.

Als Ava erfährt, dass in ihrer Nachbarschaft in Los Angeles ein Serienkiller sein Unwesen treibt, will sie ihn überführen. Dazu startet sie selbst einen True-Crime-Podcast, um den Verdächtigen als Gast einzuladen und im Rahmen der Sendung zu enttarnen.

Bei dem Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes kommt die 1. Staffel Based on a True Story auf einen guten Schnitt von 76 Prozent. In seiner Kritik für The Telegraph vergibt Jasper Rees 4 von 5 Sterne und schreibt unter anderem:

Die Serie kritisiert in ihrer schärfsten Form die amoralische Besessenheit von True Crime – 'die große amerikanische Kunstform', wie sie hier genannt wird. Die Geistlosigkeit von Los Angeles und den sozialen Medien sind ein leichteres Ziel, werden aber von einem Drehbuch, das von dem Cast mit zuverlässigem Witz gespielt wird, gnadenlos getroffen.

Wann läuft Based on a True Story im TV?

ProSieben strahlt die erste der acht Folgen von Staffel 1 ab heute, dem 11. März 2024, um 20:15 Uhr aus. Jeden Montag folgt eine weitere Folge. Falls ihr die Serie mögt, gibt es eine gute Nachricht. Based on a True Story wurde laut Variety bereits im Oktober 2023 vom US-Streamingdienst Peacock um eine 2. Staffel verlängert.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

