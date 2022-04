The Big Bang Theory: Hinter Pennys plötzlichem Jobwechsel in Staffel 4 steckt ein brutaler Grund

In der 4. Staffel The Big Bang Theory wechselt Penny plötzlich ihren Beruf in der Cheesecake Factory von Kellnerin zu Barkeeperin. Kaley Cuoco hat den brutalen Grund dafür enthüllt.

In The Big Bang Theory wird Penny (Kaley Cuoco) von Anfang an als Kellnerin in der Cheesecake Factory eingeführt, während sie nebenbei ihren Traum als Hollywood-Schauspielerin verfolgt. In der 4. Staffel der Sitcom kommt es aber zu einem überraschenden Wechsel, bei dem Penny an ihrem Arbeitsplatz plötzlich zur Barkeeperin geworden ist. In The Big Bang Theory gibt es keinen Grund dafür, aber Cuoco hat den brutalen Hintergrund selbst enthüllt.

Ein Reitunfall von Kaley Cuoco hat zu The Big Bang Theory-Veränderung geführt Wie Looper berichtet, sprach die Penny-Darstellerin 2010 als Gast in der Show von Ellen DeGeneres über einen Unfall, der sich auf die Produktion von The Big Bang Theory auswirkte. Bei einem Reitunfall stürzte Cuoco von ihrem Pferd, das dann noch auf sie trat und ihr das Bein brach. Den Vorfall beschreibt die Schauspielerin mit schmerzhaften Details: Ich hörte [das Knacken] und dachte, er wäre auf Blättern gelandet, und ich hoffte, es wären Blätter, die ich knacken hörte, aber das waren meine Knochen… Ich fühle nichts, und dann habe ich geschaut. Und ich dachte mir: 'Wow, mein Fuß ist in meine Richtung verdreht… Das ist nicht normal.' Durch die Schiene, die Cuoco nach ihrem Unfall eine Weile tragen musste, wurde für The Big Bang Theory schließlich Pennys Jobwechsel ins Drehbuch geschrieben. Da sie hier hinter der Bar steht, wo sie wenig laufen muss und nur ihr Oberkörper zu sehen ist, fiel die Verletzung niemandem auf.

