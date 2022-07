Große Marvel-Rückkehr: Erster Black Panther 2-Trailer ehrt verstorbenen Chadwick Boseman

Black Panther 2 erinnert im bewegenden ersten Trailer an den verstorbenen Star Chadwick Boseman und wagt gleichzeitig einen Schritt in die Zukunft mit neuen Hauptfiguren.

Einer der einzigartigsten MCU-Kracher kehrt endlich zurück. Black Panther: Wakanda Forever hat einen ersten Teaser-Trailer. Der wartet mit jeder Menge MCU-Action auf und einer trauernden Stimmung in Erinnerung an den verstorbenen Hauptdarsteller des ersten Teils, Chadwick Boseman.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Black Panther 2 an:

Black Panther 2: Wakanda Forever - Teaser-Trailer (English) HD

Erster Black Panther 2-Trailer zeigt, wie die Reihe ohne ihren Star weitergeht

Boseman war 2020 tragischerweise an Darmkrebs verstorben. In seine großen Fußstapfen tritt nun einerseits die schon aus Black Panther bekannte Nakia (Lupita Nyong'o), die Liebhaberin seiner Figur T'Challa. Andererseits übernimmt auch T'Challas Schwester Shuri (Letitia Wright) eine größere Rolle als Waffen-Bastlerin Wakandas.

Die beiden Nachfolgerinnen können sich absolut sehen lassen. Black Panther: Wakanda Forever verspricht ein wahres Action-Feuerwerk zu werden. Da können Marvel-Fans nach dem chaotischen Dreh nur aufatmen. Auf dem Regiestuhl saß wie schon beim Vorgänger Ryan Coogler (Creed).

Wann kommt die Marvel-Action Black Panther: Wakanda Forever ins Kino?

Black Panther: Wakanda Forver soll am 9. November 2022 ins Kino kommen. Neben Nyong'o und Wright kehren unter anderem auch Danai Gurira als Okoye und Martin Freeman als CIA-Agent Everett Ross zurück.

