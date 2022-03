Einer der chaotischsten Marvel-Drehs: Black Panther 2 feiert endlich wichtigen Meilenstein

Die Produktion der Marvel-Fortsetzung Black Panther 2: Wakanda Forever musste in den vergangenen Monaten viele Rückschläge einstecken. Nun wurde jedoch ein wichtiger Meilenstein erreicht.

Nach dem unglaublichen Erfolg von Black Panther war die Fortsetzung des Marvel-Films schnell beschlossene Sach. Doch dann kam alles ganz anders. Noch vor Beginn der Dreharbeiten starb Hauptdarsteller Chadwick Boseman an seiner Krebserkrankung. Nachdem das Drehbuch überarbeitet wurde, folgten weitere Rückschläge.



Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass die Produktion unterbrochen werden musste. Darüber hinaus verletzte sich Letitia Wright, die als neue Hauptdarstellerin positioniert wurde, bei einem Stunt im November, was für zusätzliche Verzögerungen sorgte, ganz zu schweigen von einer Kontroverse aufgrund angeblicher Impfverweigerung.

Black Panther 2: Die Marvel-Fortsetzung ist abgedreht

Wie ScreenCrush berichtet, ist endlich die letzte Klappe gefallen. Der von Ryan Coogler inszenierte MCU-Blockbuster hat offenbar den kniffligsten Teil überstanden. Kostümdesignerin Ruth Carter und Kamerafrau Autumn Durald verkündeten das Ende der kräftezehrenden Dreharbeiten auf ihren Social-Media-Plattformen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hairstylistin Nikki Wright ließ zudem durchblicken, dass der Dreh insgesamt 117 anstelle der 88 ursprünglich geplanten Tage beansprucht hat. Jetzt geht Black Panther 2: Wakanda Forver in die Postproduktion. Bereits am 9. November 2022 soll der Film in den Kinos starten. Wir sind gespannt, ob der Termin noch eingehalten werden kann.

Marvel oder Star Wars: Wer hat die besseren Serien?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Star Wars und Marvel genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Star Wars und Marvel beständig. Wir vergleichen die neuen Serien der jeweiligen Franchises und sprechen über ihre Stärken und Schwächen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was erwartet ihr euch von Black Panther: Wakanda Forever?