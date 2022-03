Große Star Wars-Serie startet später: Aber es gibt auch eine gute Nachricht zu Obi-Wan

Ewan McGregor hat eine Ankündigung für alle Stars Wars-Fans der Obi-Wan-Serie. Einige werden sich ärgern. Aber die meisten werden sich freuen.

Star Wars-Fans warten gebannt auf den Start der neuen Star Wars-Serie Star Wars: Obi-Wan Kenobi. Dazu hat Hauptdarsteller Ewan McGregor eine gute und eine schlechte Nachricht. Und ja, es geht um das Startdatum.

Star Wars-Star Ewan McGregor tröstet Obi-Wan-Fans mit schönem Geschenk.

Das verriet er in einem Disney+-Ankündigungsvideo auf unter anderem Twitter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich habe wichtige Informationen. Unsere Premiere verschiebt sich ein paar Tage von Mittwoch auf Freitag, den 27. Mai 2022. Aber hier ist der coole Teil: Zur Premiere gibt es zwei Folgen auf einmal.

Zum Grund der Verschiebung gibt es kein offizielles Statement. Womöglich liegt es daran, dass die Fan-Messe Star Wars Celebration am 26. Mai 2022 startet. Vielleicht sollen sich beide Events nicht ins Gehege kommen oder ergänzen sich zum späteren Zeitpunkt besser.

Schaut euch hier den deutschen Trailer zur Obi-Wan-Serie an:

Obi-Wan Kenobi - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Was ist das neue Startdatum für Obi-Wan Kenobi auf Disney+?

Die Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi mit Ewan McGregor startet am 27. Mai 2022 auf Disney+. Zur Premiere gibt es gleich zwei Folgen zu sehen, anschließend wird wöchentlich je mittwochs eine weitere Episode erscheinen.

Star Wars-Podcast: Wie gut ist Das Buch von Boba Fett wirklich?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber reden wir in aller Ausführlichkeit über Das Buch von Boba Fett. Die neue Star Wars-Serie ist als erstes Spin-off aus The Mandalorian hervorgegangen und entführt ins Dünenmeer von Tatooine.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist Boba Fett mehr als Helm und Rüstung? Welche Star Wars-Figuren kehren alle zurück? Und was hat das alles mit Der Pate zu tun? Im Podcast erfahrt ihr alle wichtigen Infos zur Serie.

Was haltet ihr von der neuen Disney+-Ankündigung?