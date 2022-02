Große X-Men-Rückkehr in Doctor Strange 2: Der nächste Marvel-Star verstrickt sich in faulen Ausreden

Seit dem Doctor Strange 2-Trailer gibt es Vermutungen zur großen X-Men-Rückkehr im Film. Einer der Marvel-Stars brach kürzlich sein Schweigen.

Seit dem letzten Trailer zu Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness ist die Marvel-Community eine wahnwitzige Gerüchteküche. Neben mehreren X-Men soll unter anderem Deadpool im Film seinen MCU-Einstieg hinlegen. Darsteller Ryan Reynolds stritt das zwar ab, doch Fans glaubten ihm kein Wort. Kürzlich hat sich auch Patrick Stewart zu einem möglichen Comeback als Mutanten-Anführer Professor X im Film geäußert.

X-Men-Star gibt zu Marvel-Rückkehr in Doctor Strange 2 kryptische Erklärung ab

Fans hatten nämlich gemutmaßt, dass eine der Stimmen im Trailer Stewart gehöre. Als Teil der geheimnisvollen Illuminati ziehe er dort Strange (Benedict Cumberbatch) für seine Verzerrung der Realität zur Rechenschaft. Zu sehen war er allerdings nicht. Dazu sagte der X-Men-Star in einem Interview mit Comic Book :

Wisst ihr, Leute haben meine Stimme imitiert, seit ich vor 60 Jahren zum ersten Mal eine Bühne betrat. Dafür kann ich nicht verantwortlich gemacht werden.

Schaut euch hier den Trailer zu Doctor Strange 2 an:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Trailer (Deutsch) HD

So kurz, so vage. Denn was zunächst nach einer Absage klingt, ist eigentlich keine. Schließlich erklärt er nicht, dass seine Stimme speziell für Doctor Strange 2 imitiert wurde. Und selbst wenn: Was für einen Sinn hätte es, Stewarts Stimme zu imitieren, und seine ikonische Figur Professor X dann nicht im Film auftreten zu lassen?

Davon einmal abgesehen gäbe es direktere Wege, einen Auftritt abzustreiten. Die Aussage des X-Men-Stars klingt mehr nach einem augenzwinkernden "Seid ihr sicher, dass ich es bin? Leute äffen meine Stimme schon seit 60 Jahren nach." So oder so, die Marvel-Fans glauben ihm natürlich nicht.

Faule Doctor Strange-Ausreden: MCU-Fans glauben ihren Marvel-Helden nichts mehr

"Er ist der Andrew Garfield von Multiverse of Madness", liest man dazu etwa auf Twitter. Ein anderer Fan schreibt: "Solche Kommentare gab es schon zu Spider-Man: No Way Home. Er ist es auf jeden Fall!"

Und tatsächlich: Seit Spider-Man-Star Andrew Garfield sich direkt in unsere Herzen geflunkert hat, steht es mit der Glaubwürdigkeit von MCU-Schauspieler:innen in der Marvel-Community nicht zum Besten. Nach Meinung der Fan-Gemeinde wird Stewart nun noch eine Weile herumdrucksen, weil er aufgrund seines Marvel-Vertrages nichts verraten darf. Eigentlich ein gemeines Schicksal. Zumindest muss er nicht so lange durchhalten wie sein Spidey-Vorgänger.

Wann können Fans den Marvel-Blockbuster Doctor Strange 2 nach X-Men durchsuchen?

Doctor Strange 2 wird nämlich schon bald im Kino landen: In Deutschland startet der MCU-Kracher am 4. Mai 2022. Ob mit oder ohne X-Men, wird sich zeigen.

Was haltet ihr von Patrick Stewarts Aussage?