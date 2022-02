Ryan Reynolds lügt genauso schlecht wie Andrew Garfield: Fans glauben weiterhin an Deadpool in Doctor Strange 2

Genau wie Andrew Garfield für den neuesten Spider-Man streitet Ryan Reynolds einen Deadpool-Auftritt in Doctor Strange 2 ab. Marvel-Fans glauben ihm natürlich kein Wort.

Der kürzlich veröffentlichte Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness-Trailer ist, wie nicht anders zu erwarten, zu einem wahren Nährboden für Theorien über Marvel-Auftritte geworden: Iron Man und die X-Men bilden da nur die Speerspitze. Durch die Spiegelung auf einem Poster (!) wollen Fans auch den MCU-Einstieg Deadpools im Film gesehen haben. Darsteller Ryan Reynolds streitet das selbstverständlich ab.

Ryan Reynolds leugnet Deadpool-Auftritt in Doctor Strange 2

Das ließ er im Interview mit Variety verlauten, indem er auf direkte Nachfrage erklärte: "Ich bin wirklich nicht im Film. Ich verspreche euch, ich bin wirklich nicht im Film." Dann schaut er linkisch in die Kamera auf diese bübisch-pubertäre Ryan Reynolds-Art und versucht mit dem rhetorischen Holzhammer das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Die Reaktion der Marvel-Fans war vorprogrammiert.

Schaut euch hier den Trailer zu Doctor Strange 2 an:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Trailer (Deutsch) HD

Denn seit sich Andrew Garfield wegen seiner Spider-Man: No Way Home-Rückkehr um Kopf und Kragen log, steht es mit der Integrität von MCU-Darstellern in der Community nicht zum besten. Twitter hat also beschlossen, Reynolds einfach kollektiv nicht zu glauben.

Ryan Reynolds macht den Andrew Garfield: Fans glauben an Deadpool in Doctor Strange 2

"Reynolds ist so ein schlechter Lügner, schaut euch doch nur sein Gesicht an", kommentiert dort etwa ein Fan fröhlich das Interview-Video. "Der Bruder macht den Andrew Garfield", verweist ein anderer auf die Spider-Man: No Way Home-Flunkerei.

Und während ein Nutzer Reynolds' händeringenden Beteuerungen poetisch als "Garfielderei" bezeichnet, drückt ein anderer Fan die Gefühlslage der

Marvel-Community in deutlichen Worten aus:

Dank der No Way Home-Pressetour und Andrew Garfield glaube ich Ryan Reynolds kein Wort. Ich kann mir auch keinen besseren Film für Deadpools MCU-Eintritt vorstellen als Doctor Strange 2.

Der langerwartete MCU-Einstieg Deadpools könnte tatsächlich gut zu Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness passen. Das Multiversum ist immerhin ein einfacher Mechanismus für überraschende Auftritte, die nur marginal durch die Story erklärt werden müssen. Fans fragen sich daher schon, wie Reynolds seine Involvierung überhaupt abstreiten will.

Während ein Fan prophezeit, er werde jegliche Verquickungen von Deadpool-Konterfei und Doctor Strange 2-Postern als "Photoshop" abtun, hält ein anderer seine "Garfielderei" schon für MCU-Usus: "Mittlerweile ist es einfach die [normale] Arbeitsweise, bei solchen Sachen zu lügen."

Wann können Marvel-Fans Doctor Strange 2 nach Deadpool durchsuchen?

Tatsächlich könnte es gut sein, dass wir nun zweieinhalb Monate nervöses Reynolds-Kichern und Interview-Druckserei erdulden müssen, um ihn dann doch am 4. Mai 2022 im Multiversen-Abenteuer zu sehen. Vielleicht in der Art, wie es sich ein Fan vorstellt:

Endszene, Zoom-Out, alles lief nur auf einem Fernseher. [Deadpool sitzt] faul da und isst Popcorn, dreht sich zur Kamera und sagt: "Jungs, der Scheiß war vielleicht verrückt, was?"

So verrückt wäre der Scheiß gar nicht. Denn dieser Film läuft schon lange vor Doctor Strange 2-Kinostart in den Köpfen der Fans.

